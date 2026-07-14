Adelantaron el cierre del Paso Cristo Redentor para este martes por inestabilidad en alta montaña

Se espera que desde el miércoles comience a nevar en la alta montaña, por lo que este martes cierra el Paso Cristo Redentor hasta próximo aviso. Imagen ilustrativa.

Según el comunicado, esta situación de nevadas se podría extender hasta el domingo 26 de julio inclusive, por lo que será más de una semana con el paso internacional que estaría cerrado. Recomendaron a quienes tenían planeado ir hacia Chile reprogramar el viaje.

Nevadas que afectarán al Paso Cristo Redentor

Uno de los motivos del cierre anticipado ante este evento de nieve en la alta montaña es para darle tiempo a los trabajadores para bajar y regresar a sus casas para no quedar allí durante el tiempo que no haya actividad migratoria ni aduanera.

Según los pronósticos, las nevadas podrían ser de intensas, abundantes y hasta muy peligrosas en ambos lados de la cordillera, por lo que también recomendaron cuidar y extremar todos los recaudos a los lugareños.