Los pronósticos en Mendoza y en Chile indican que se acerca inestabilidad con nevadas en ambos lados de la cordillera, por lo que decidieron cerrar el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos desde la tarde de este martes. Se espera que estas condiciones se mantengan durante más de una semana.
Adelantaron el cierre del Paso Cristo Redentor para este martes por inestabilidad en alta montaña
Desde el miércoles y por una semana se esperan nevadas en la alta montaña, lo que afecta directamente al funcionamiento del Paso Cristo Redentor
Por medio de comunicados oficiales, los coordinadores del paso a Chile de ambos países determinaron para este martes el cierre anticipado y preventivo del túnel internacional para todo tipo de vehículos.
Se espera que las nevadas en la alta montaña comiencen el miércoles, y por eso el Paso Cristo Redentor funcionará este martes de 9 a 18, con cierre en Uspallata a las 16. Además, indicaron que es obligatoria la portación de cadenas para quienes circulen por la alta montaña.
Según el comunicado, esta situación de nevadas se podría extender hasta el domingo 26 de julio inclusive, por lo que será más de una semana con el paso internacional que estaría cerrado. Recomendaron a quienes tenían planeado ir hacia Chile reprogramar el viaje.
Nevadas que afectarán al Paso Cristo Redentor
Uno de los motivos del cierre anticipado ante este evento de nieve en la alta montaña es para darle tiempo a los trabajadores para bajar y regresar a sus casas para no quedar allí durante el tiempo que no haya actividad migratoria ni aduanera.
Según los pronósticos, las nevadas podrían ser de intensas, abundantes y hasta muy peligrosas en ambos lados de la cordillera, por lo que también recomendaron cuidar y extremar todos los recaudos a los lugareños.