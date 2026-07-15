"Gol cruel" y "corazones rotos": los diarios de Inglaterra rendidos ante el fútbol de la Selección argentina

Los diarios británicos coincidieron en destacar el impacto emocional de la eliminación. Daily Mail y The Telegraph hicieron foco en el "corazón roto" de los hinchas ingleses tras la remontada argentina y acompañaron sus portadas con imágenes del desconsuelo de los futbolistas.

En tanto, Daily Star resumió el golpe con un contundente "Todo se acabó", al recordar una nueva frustración mundialista para Inglaterra, que ya había quedado en el camino en las ediciones de 2018 y 2022.