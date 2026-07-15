La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una gran tristeza del otro lado del Atlántico. Los principales medios de Inglaterra reflejaron con resignación y tristeza la errota por 2 a 1 en las semifinales, luego de que el equipo de Lionel Scaloni revirtiera un partido que parecía cuesta arriba y dejara a los dirigidos por Thomas Tuchel sin la posibilidad de pelear por el título.
"Gol cruel" y "corazones rotos": los diarios de Inglaterra rendidos ante el fútbol de la Selección argentina
La prensa británica lamentó la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Hablaron de "crueldad" y del golpe que significó la remontada de la Selección argentina
Los diarios británicos coincidieron en destacar el impacto emocional de la eliminación. Daily Mail y The Telegraph hicieron foco en el "corazón roto" de los hinchas ingleses tras la remontada argentina y acompañaron sus portadas con imágenes del desconsuelo de los futbolistas.
En tanto, Daily Star resumió el golpe con un contundente "Todo se acabó", al recordar una nueva frustración mundialista para Inglaterra, que ya había quedado en el camino en las ediciones de 2018 y 2022.
La palabra "crueldad", el sentimiento que dominó a la prensa inglesa
La forma en la que llegó el triunfo argentino también marcó la cobertura de los medios. Tanto The Sun como la BBC definieron la eliminación con la palabra "crueldad", en referencia al gol de Lautaro Martínez en tiempo de descuento que selló el 2 a 1 definitivo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Mientras Argentina ya piensa en la final del próximo domingo frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Inglaterra deberá conformarse con disputar el partido por el tercer puesto ante Francia este sábado. Para la prensa británica, la ilusión de volver a jugar una final del mundo terminó de la manera más dolorosa: con una remontada argentina en los últimos minutos.
En pocas palabras
- Crueldad inglesa: La prensa británica lamentó la eliminación de Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.
- Remontada argentina: La Selección superó a Inglaterra 2 a 1 con un gol de Lautaro Martínez en tiempo de descuento.
- Resignación y tristeza: Medios como Daily Mail, The Telegraph y BBC reflejaron el golpe emocional de la derrota.