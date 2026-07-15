Scaloni tras la histórica victoria albiceleste: "Después de esto vamos a ir a ganar la final"

Scaloni les agradeció a los jugadores por el triunfo de la Selección argentina

"Me han emocionado, soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos es imposible. Una mención especial para aquellos que no juegan”, dijo Scaloni.

"Que lo disfruten, que agradezcan a los jugadores porque este grupo es difícil de explicarlo con palabras. Se me quiebra la voz", tiró.

"Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad" y añadió que "cuando el rival duda un poquito, vemos sangre y vamos hasta donde sea", afirmó.

"Son indios en el buen sentido de la palabra. Se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada. Están jugando a la pelota, por suerte lo han entendido”, explicó Scaloni en la conferencia.

Otras frases de Scaloni en la conferencia de prensa:

La decisión de dejarlo a De Paul fuera del once titular: "Me duele dejarlo a Rodrigo afuera. Hacemos lo que creemos que el partido lo necesita. Ellos lo entienden porque saben que el entrenador quiere preparar el partido lo mejor posible".

El desempeño de las individualidades: "Lautaro Martínez fue la figura del partido. Rodrigo (De Paul) entró bien, Nico González y Otamendi también. Sin jugadores no vamos a ningún lado, no soy ningún mago".

El rival de la final: "España es un gran equipo, creo que fue un justo ganador en la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que pensaba que era difícil de ganar".

El análisis de España: "Ya lo tenemos analizado, han cambiado algo pero sigue siendo un gran equipo y ya todos saben cómo juega. Estamos preparados para afrontarlo, va a ser un partido para que la gente lo disfrute".