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Mundial 2026

Scaloni tras la histórica victoria albiceleste: "Después de esto vamos a ir a ganar la final"

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue humilde tras el triunfazo sobre Inglaterra y expresó que ahora quiere ganar la final del Mundial

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El tremendo abrazo de Messi con Scaloni.

El tremendo abrazo de Messi con Scaloni.

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue humilde este miércoles tras el triunfazo sobre Inglaterra y expresó en la conferencia de prensa que ahora el elenco nacional quiere ganar la final del Mundial 2026. El DT albiceleste vive en España y tiene familia en ese país, pero obviamente quiere levantar la copa.

"Después de esto, vamos a ir a ganar la final, pero ¿que más tiene que hacer este equipo?", dijo Scaloni, el DT de 48 años nacido en Pujato, Santa Fe.

Scaloni se mostr&oacute; emocionado.

Scaloni se mostró emocionado.

"Ojalá los aficionados españoles estén felices de enfrentarse a Argentina en la final, dada toda la alegría que Leo Messi ha traído a ese país. Sé que la mayoría de la gente en España ama", exteriorizó.

Scaloni les agradeció a los jugadores por el triunfo de la Selección argentina

"Me han emocionado, soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos es imposible. Una mención especial para aquellos que no juegan”, dijo Scaloni.

"Que lo disfruten, que agradezcan a los jugadores porque este grupo es difícil de explicarlo con palabras. Se me quiebra la voz", tiró.

"Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad" y añadió que "cuando el rival duda un poquito, vemos sangre y vamos hasta donde sea", afirmó.

"Son indios en el buen sentido de la palabra. Se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada. Están jugando a la pelota, por suerte lo han entendido”, explicó Scaloni en la conferencia.

Otras frases de Scaloni en la conferencia de prensa:

La decisión de dejarlo a De Paul fuera del once titular: "Me duele dejarlo a Rodrigo afuera. Hacemos lo que creemos que el partido lo necesita. Ellos lo entienden porque saben que el entrenador quiere preparar el partido lo mejor posible".

El desempeño de las individualidades: "Lautaro Martínez fue la figura del partido. Rodrigo (De Paul) entró bien, Nico González y Otamendi también. Sin jugadores no vamos a ningún lado, no soy ningún mago".

El rival de la final: "España es un gran equipo, creo que fue un justo ganador en la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que pensaba que era difícil de ganar".

El análisis de España: "Ya lo tenemos analizado, han cambiado algo pero sigue siendo un gran equipo y ya todos saben cómo juega. Estamos preparados para afrontarlo, va a ser un partido para que la gente lo disfrute".

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