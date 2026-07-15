Inicio Mundial Selección argentina
Mal perdedor

VIDEO: el violento cachetazo de Jude Bellingham a Barco luego del triunfo de Argentina

La impotencia de la estrella de Inglaterra quedó registrada por las cámaras tras la histórica clasificación de la Selección argentina

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Jude Bellingham tuvo una cobarde actitud terminado el partido. 

Jude Bellingham tuvo una cobarde actitud terminado el partido. 

En Atlanta, la Selección argentina sacó a relucir su mística, le dio vuelta un partido increíble a Inglaterra por 2-1 sobre el final y desató la locura de millones de hinchas. Sin embargo, no todo fue alegría tras el pitazo final del árbitro. En medio de los eufóricos festejos albicelestes, la frustración inglesa salió a la luz de la peor manera.

El foco de la polémica se lo llevó Jude Bellingham. El talentoso mediocampista del Real Madrid y gran figura de Inglaterra no pudo contener la impotencia de la eliminación y protagonizó una de las reacciones más repudiables de toda la Copa del Mundo.

Bellingham tuvo una repudiable actitud una vez terminada la semifinal.&nbsp;

Bellingham tuvo una repudiable actitud una vez terminada la semifinal.

La cobarde agresión de Jude Bellingham tras el triunfo de Argentina

los teléfonos de los hinchas apostados en las tribunas filmaron el momento exacto que empañó por segundos el festejo. Mientras los futbolistas argentinos festejaban abrazados en el campo de juego la clasificación a la final, Bellingham pasó caminando por detrás del joven Valentín "Colo" Barco.

Sin mediar palabra, el inglés le pegó un fuerte cachetazo en la nuca al exdefensor de Boca. El golpe, completamente innecesario y fuera de lugar, tomó por sorpresa al "Colo", quien se dio vuelta inmediatamente para buscar explicaciones.

Frente a la agresión, el primero en salir a defender al lateral fue Nicolás Paz, quien se interpuso rápidamente entre ambos jugadores para que el altercado no pasara a mayores. Segundos más tarde, apareció en escena el experimentado Nicolás Otamendi para recriminarle la actitud a Bellingham.

El trasfondo de un cruce caliente

Las repercusiones no tardaron en llegar a las redes sociales, donde el video de la agresión se viralizó en cuestión de minutos sumando miles de reproducciones y un repudio generalizado. Minutos después de consumado el encuentro, la cadena deportiva DAZN reveló detalles del trasfondo del altercado.

Según trascendió, el enojo del volante del Real Madrid nació a partir de que algunos futbolistas nacionales decidieron celebrar efusivamente el pase a la final a muy pocos metros de donde los futbolistas ingleses lamentaban la eliminación tirados en el césped.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar