En Atlanta, la Selección argentina sacó a relucir su mística, le dio vuelta un partido increíble a Inglaterra por 2-1 sobre el final y desató la locura de millones de hinchas. Sin embargo, no todo fue alegría tras el pitazo final del árbitro. En medio de los eufóricos festejos albicelestes, la frustración inglesa salió a la luz de la peor manera.
VIDEO: el violento cachetazo de Jude Bellingham a Barco luego del triunfo de Argentina
La impotencia de la estrella de Inglaterra quedó registrada por las cámaras tras la histórica clasificación de la Selección argentina
El foco de la polémica se lo llevó Jude Bellingham. El talentoso mediocampista del Real Madrid y gran figura de Inglaterra no pudo contener la impotencia de la eliminación y protagonizó una de las reacciones más repudiables de toda la Copa del Mundo.
La cobarde agresión de Jude Bellingham tras el triunfo de Argentina
los teléfonos de los hinchas apostados en las tribunas filmaron el momento exacto que empañó por segundos el festejo. Mientras los futbolistas argentinos festejaban abrazados en el campo de juego la clasificación a la final, Bellingham pasó caminando por detrás del joven Valentín "Colo" Barco.
Sin mediar palabra, el inglés le pegó un fuerte cachetazo en la nuca al exdefensor de Boca. El golpe, completamente innecesario y fuera de lugar, tomó por sorpresa al "Colo", quien se dio vuelta inmediatamente para buscar explicaciones.
Frente a la agresión, el primero en salir a defender al lateral fue Nicolás Paz, quien se interpuso rápidamente entre ambos jugadores para que el altercado no pasara a mayores. Segundos más tarde, apareció en escena el experimentado Nicolás Otamendi para recriminarle la actitud a Bellingham.
El trasfondo de un cruce caliente
Las repercusiones no tardaron en llegar a las redes sociales, donde el video de la agresión se viralizó en cuestión de minutos sumando miles de reproducciones y un repudio generalizado. Minutos después de consumado el encuentro, la cadena deportiva DAZN reveló detalles del trasfondo del altercado.
Según trascendió, el enojo del volante del Real Madrid nació a partir de que algunos futbolistas nacionales decidieron celebrar efusivamente el pase a la final a muy pocos metros de donde los futbolistas ingleses lamentaban la eliminación tirados en el césped.