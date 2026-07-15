VIDEO: el violento cachetazo de Jude Bellingham a Barco luego del triunfo de Argentina

Sin mediar palabra, el inglés le pegó un fuerte cachetazo en la nuca al exdefensor de Boca. El golpe, completamente innecesario y fuera de lugar, tomó por sorpresa al "Colo", quien se dio vuelta inmediatamente para buscar explicaciones.

Jude Bellingham attacks Colo Barco for no reason. pic.twitter.com/hHRedke0kc — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) July 15, 2026

Frente a la agresión, el primero en salir a defender al lateral fue Nicolás Paz, quien se interpuso rápidamente entre ambos jugadores para que el altercado no pasara a mayores. Segundos más tarde, apareció en escena el experimentado Nicolás Otamendi para recriminarle la actitud a Bellingham.

El trasfondo de un cruce caliente

Las repercusiones no tardaron en llegar a las redes sociales, donde el video de la agresión se viralizó en cuestión de minutos sumando miles de reproducciones y un repudio generalizado. Minutos después de consumado el encuentro, la cadena deportiva DAZN reveló detalles del trasfondo del altercado.

Según trascendió, el enojo del volante del Real Madrid nació a partir de que algunos futbolistas nacionales decidieron celebrar efusivamente el pase a la final a muy pocos metros de donde los futbolistas ingleses lamentaban la eliminación tirados en el césped.