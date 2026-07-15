La reacción de Florencia Peña al triunfo de la Selección argentina tras sus dichos sobre el padre de Messi

Florencia Peña mostró cómo vivió el partido de la Selección argentina ante Inglaterra.

En la grabación se puede ver como el grupo comienza a saltar al finalizar el encuentro y a Florencia Peña con la bandera argentina en su cuello.

Florencia Peña en charlas con Nicolás Occhiato

confirmó que no iniciará acciones legales contra Nicolás Occhiato y Luzu TV luego de ser desvinculada del canal por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

Días atrás, Barby Franco, mujer de Fernando Burlando, aseguró que Florencia Peña demandaría a Occhiato y su productora por 750 millones.

Tras varias semanas alejada de los medios, Florencia Peña habló con Yanina Latorre y desmintió los dichos de Barby. "Nunca tuve la intención de hacer un juicio millonario. Mi intención fue que acerquemos las partes", dijo.

Florencia explicó que tuvo una conversación con Nicolás Occhiato e incluso no descartó la posibilidad de volver con su programa en Luzu TV. "No sabemos si vamos a volver", dijo dejando la puerta abierta a un explosivo regreso junto a Marley, con quien aseguró no hubo peleas ni enojos.

Qué dijo Marley sobre su relación con Florencia Peña

"Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con ella, me reuní también con Occhiato. Estoy intermediando entre ellos, esperando que se junten y si deciden volver, volveremos. Si vuelvo, es con ella", afirmó, dejando la puerta abierta para un posible regreso.

"Todas las teorías de que voy a hacer algo solo son mentira. Siempre hablo con Flor, lo que pasa es que no todo sale en cámara. Pero, como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, lo que les puedo decir es eso. Me dijo que no está judicializada y que no le va a hacer juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y, entre los dos, cerrar si volvemos o no con el programa. En caso de no volver, haré otra cosa, en otro lado, con Florencia"."Con Flor quedamos en no hablar para no enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos", concluyó.