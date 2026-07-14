Florencia Peña rompió el silencio y confirmó qué pasará con Nicolas Occhiato: "Nunca..."

Florencia explicó que tuvo una conversación con Nicolás Occhiato e incluso no descartó la posibilidad de volver con su programa en Luzu TV. "No sabemos si vamos a volver", dijo dejando la puerta abierta a un explosivo regreso junto a Marley, con quien aseguró no hubo peleas ni enojos.

Qué dijo Marley sobre su relación con Florencia Peña

Marley rompió el silencio en LAM y habló sobre su vínculo con Florencia tras su desvinculación del streaming.

Luego de que Florencia Peña anunciara erróneamente la muerte de Jorge Messi, llamó la atención el silencio de Marley ante la polémica que se generó con su compañera de programa. Según trascendió la actriz estaba muy angustiada y sorprendida por la actitud de Marley por lo que el conductor decidió desmintir los rumores en un mensaje que le mandó a Ángel de Brito.

"Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con ella, me reuní también con Occhiato. Estoy intermediando entre ellos, esperando que se junten y si deciden volver, volveremos. Si vuelvo, es con ella", afirmó, dejando la puerta abierta para un posible regreso.

"Todas las teorías de que voy a hacer algo solo son mentira. Siempre hablo con Flor, lo que pasa es que no todo sale en cámara. Pero, como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, lo que les puedo decir es eso. Me dijo que no está judicializada y que no le va a hacer juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y, entre los dos, cerrar si volvemos o no con el programa. En caso de no volver, haré otra cosa, en otro lado, con Florencia"."Con Flor quedamos en no hablar para no enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos", concluyó.