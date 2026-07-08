Por primera vez, Marley confesó cómo están las cosas con Florencia Peña

"Todas las teorías de que voy a hacer algo solo son mentira. Siempre hablo con Flor, lo que pasa es que no todo sale en cámara. Pero, como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, lo que les puedo decir es eso. Me dijo que no está judicializada y que no le va a hacer juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y, entre los dos, cerrar si volvemos o no con el programa. En caso de no volver, haré otra cosa, en otro lado, con Florencia"."Con Flor quedamos en no hablar para no enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos", concluyó.

Florencia Peña demanda a Nico Occhiato por 750 millones de pesos

Florencia Peña iniciará acciones legales contra Nicolás Occhiato y Luzu TV luego de ser desvinculada del canal por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

Si bien en un primer momento Florencia Peña dijo que fue una salida de mutuo acuerdo, la actriz decidió demandar a Occhiato por una suma millonaria.

Fue Barby Franco, mujer del abogado Fernando Burlando quien confirmó la exorbitante cifra."Finalmente, Florencia Peña lleva a juicio a la productora por 750.000.000 de pesos por daños y perjuicios“, aseguró en Pasó en América.

Florencia Peña no solo pediría una indemnización económica sino también el cumplimiento del contrato que mantenía con la productora antes de su desvinculación laboral.