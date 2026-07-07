Yanina Latorre confirmó el bombazo que involucra a las mujeres de la Selección

Habrá una nueva temporada dele special sobre las mujeres de la Scaloneta.

En Muchacas se puede ver la intimidad de la vida de las familias de los jugadores, mostrando sus casas, actividades y rutinas desde la persepectiva de las mujeres que causan furor en las redes sociales con su lifestyle.

Los secretos de "Muchachas"

Días antes, Yanina Latorre dio detalles del detrás de la grabación de la primera temporada.

"Me dijeron que el rodaje fue fácil, entre ellas no había competencia y el chat no se mueve desde el último mundial", arrancó Yanina en su programa de radio.

"Voy a decir la verdad, me dijeron que no son amigas, tienen buen vinculo. Antonela Roccuzzo es amiga de Camila Galante y de la mujer de Di María pero a algunas nunca los vio. Ella no va con ellas a la cancha por cabala, las demas si están todas juntas pero Antonela va al palco", agregó sobre la decisión de la esposa de Messi.

La novia de Alexis Mac Allister ¿la más odiada de las mujeres de la Selección?

A pesar de su escandalosa separación de Alexis Mac Allister, Cami Mayan mantiene una gran relación con botineras como Caro Calvagni, Camila Galante, Agustina Gandolfo, entre otras.

Camil Mayan incluso asistió a un evento organizado por la mujer de Nico Tagliafico, y no así Ailén Cova, mujer actual y madre del primogénito de Alexis Mac Allister. Su presencia no pasó desapercibida dejando en evidencia la primera interna de "las mujeres de la Selección".

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre dio más detalles. “Hablé con muchas botineras, me dijeron que es divina, amorosa, pero no se da con nadie”, dijo la conductora además de confirmar que Ailén decidió bajarse del documental de las mujeres de la Selección por miedo a las críticas en las redes. “Tiene un complejo de culpa”, deslizó sobre las razones detrás de su ausencia.