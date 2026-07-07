¡Inesperado! Diego Latorre rompió el silencio en vivo con Yanina Latorre

Diego Latorre habló con Yanina Latorre sobre el triunfo de Argentina.

Además, el comentarista no dudó en elogiar el desenvolvimiento de Lionel Messi. "Su rendimiento es sobrenatural", destacó feliz con el triunfo del capitán y su Selección.

Qué dijo Mauro Icardi sobre Diego Latorre y Yanina Latorre

Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que Yanina Latorre revelara su crisis con la China Suárez y sacara a la luz una supuesta infidelidad de la actriz.

Furioso, Mauro Icardi apuntó contra la conductora y la amenazó con mostrar pruebas de la existencia de una nueva amante de Diego Latorre que viviría en Miami.

"¿Qué pasó Aruzza? ¿Andás nerviosa?. La gente se aburrió y ya no venden.Pero como que no si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X", arrancó irónico. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", lanzó sin anestesia.

Mauro Icardi habló de la supuesta amante de Diego Latorre.

"Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, CORNUDA", escribió aunque dijo que no mostrara su material por respeto a la familia de la conductora. "A vos te voy a hundir. Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente", cerró contundente.