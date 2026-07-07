En medio de las repercusiones por los posteos de Mauro Icardi acusando a Diego Latorre de tener una amante en Miami, el ex jugador habló con Yanina Latorre en SQP.
¡Inesperado! Diego Latorre rompió el silencio en vivo con Yanina Latorre
La palabra de Diego Latorre en medio de los rumores sobre su supuesto engaño a Yanina Latorre.
Lejos de hacer referencia a las publicaciones de Mauro Icardi amenazando con mostrar pruebas y pistas de la identidad de su supuesta amante, Diego Latorre analizó el triunfo de Argentina ante Egipto desde Estados Unidos.
"El primer tiempo lo podemos dividir en dos. En la segunda parte se acercó al ideal de la Selección. Los jugadores sacaron el orgullo y el espíritu amateur", reflexionó Diego Latorre.
Además, el comentarista no dudó en elogiar el desenvolvimiento de Lionel Messi. "Su rendimiento es sobrenatural", destacó feliz con el triunfo del capitán y su Selección.
Qué dijo Mauro Icardi sobre Diego Latorre y Yanina Latorre
Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que Yanina Latorre revelara su crisis con la China Suárez y sacara a la luz una supuesta infidelidad de la actriz.
Furioso, Mauro Icardi apuntó contra la conductora y la amenazó con mostrar pruebas de la existencia de una nueva amante de Diego Latorre que viviría en Miami.
"¿Qué pasó Aruzza? ¿Andás nerviosa?. La gente se aburrió y ya no venden.Pero como que no si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X", arrancó irónico. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", lanzó sin anestesia.
"Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, CORNUDA", escribió aunque dijo que no mostrara su material por respeto a la familia de la conductora. "A vos te voy a hundir. Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente", cerró contundente.