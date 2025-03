"El único personaje que no me gusta en toda esta historia es la China Suárez es rara, fría", arrancó Yanina Latorre en una entrevista para Los Profesionales de Siempre.

yanina china suarez cara de pescado.jpg Yanina Latorre aniquiló a la China Suárez: "Tiene cara de pescado".

"Wanda Nara tiene cosas buenas, malas es mentirosa hace todo, Icardi es rarísimo pero la China Suárez no me cierra tiene cara de pescado, no habló de belleza sino que no tiene expresión en la mirada", siguió sin filtros.