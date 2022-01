¡Lomazo! Las fotos de Yanina Latorre en micro-bikini a los 52 años desde Miami: "Revientan de envidia"

yanina miami 4.jpg

Siempre atenta a sus redes sociales, desde que llegó a su destino, Yanina Latorre no paro de compartir fotos, videos e historias mostrando el día a día de su vida en Miami.

Si bien siempre causa revuelo con sus posteos, fueron sus fotos en bikini las que revolucionaron a sus followers.

Yanina Latorre diosa a los 52

Orgullosa de su figura, Yanina Latorre mostró su figura con varias fotos en traje de baño.

Sola o posando junto a Diego Latorre desde las cálidas aguas de Miami, a sus 52 años Yanina cautivó a sus fans con su trabajado lomazo.

"Se mueren de la envidia", "Bomba", "Sos una sirena", escribieron los followers en su foto.

yanina latorre miami 1.jpeg

El drama de Lola Latorre en Punta del Este

Lola Latorre decidió volver de Punta del Este antes de tiempo por el aumento de casos de covid en la costa uruguaya.

Yanina Latorre reveló detalles de la decisión de Lola y contó que la joven se unirá a ellos en Miami.

lola latorre punta del este 1.jpg

“Lolita me llamó por teléfono muy asustada porque están todos con coronavirus. Y me dijo que tomó la decisión de volverse a Buenos Aires para cuidarse de los contagios”, contó la ex angelita en sus historias de Instagram.

“Ayer se hisopó, dio negativo y va a venir porque está asustada. Mi hija tiene miedo porque mucha gente que conoce dieron todos positivos de Covid, así que viaja”, agregó.

“¡Al final los uruguayos tanto que tardaron en abrir y que tenían tantos cuidados! Había gente que tenía casa y no podía ir porque pedían ochenta cosas”, cerró picantísima.