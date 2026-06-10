Camila Mayan imitó a Shakira y hundió a Alexis Mac Allister

“Y una popstar como yo nace de un cambio de actitud... Un cambio de actitud... Tengo un futuro grande y por todo voy, esa es mi máxima virtud. Un cambio de actitud... Se les terminó el minutito”, grita la influencer en el estribillo.

La novia de Alexis Mac Allister ¿la más odiada de las mujeres de la Selección?

A pesar de su escandalosa separación de Alexis Mac Allister, Cami Mayan mantiene una gran relación con botineras como Caro Calvagni, Camila Galante, Agustina Gandolfo, entre otras.

Camil Mayan incluso asistió a un evento organizado por la mujer de Nico Tagliafico, y no así Ailén Cova, mujer actual y madre del primogénito de Alexis Mac Allister. Su presencia no pasó desapercibida dejando en evidencia la primera interna de "las mujeres de la Selección".

ailen cova cami mayan Ailén Cova fuera del grupo de Mujeres de la Selección.

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre dio más detalles. “Hablé con muchas botineras, me dijeron que es divina, amorosa, pero no se da con nadie”, dijo la conductora además de confirmar que Ailén decidió bajarse del documental de las mujeres de la Selección por miedo a las críticas en las redes. “Tiene un complejo de culpa”, deslizó sobre las razones detrás de su ausencia.

Las mujeres de la Selección furiosas con Leandro Paredes

Camila Galante y Leandro Paredes quedaron en el centro de la polémica luego de que en el streaming BONDI sacaran a la luz la feroz interna que hay entre las mujeres de la selección por el comportamiento del futbolista.

“Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas ”, sostuvo el periodista Riva Roy. "Infiel no es, él tiene un acuerdo con su esposa, ella sabe todo, no es que hay una mujer abnegada sufriendo en casa ”, agregó sobre el pacto entre Leandro Paredes y Camila Galante.

camila galante paredes video Feroz interna en las mujeres de la Selección por el acuerdo de Leandro Paredes y Camila Galante.

Según explicó, las mujeres estarían indignadas y preocupadas con la libertad que tiene Paredes. “Sienten que es una mala influencia, que está en cualquiera, que no tiene todos los patitos en fila. Ellas ponen la responsabilidad de la fidelidad de sus parejas en Paredes. Es como el amigo que se los lleva de joda ”, lanzó el panelista.

Meses antes, Leandro Paredes fue relacionado con Emilia Mernes e incluso con Evangelina Anderson tras la comentada separación de la rubia de Martín Demichelis.