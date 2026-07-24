La Joaqui y Luck Ra en crisis profuna: "Él quiere..."

La Joaqui acusada de maltratar a una fan de 10 años

la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026, se viralizó una escandalosa acusación contra la cantante.

Fue el periodista Fede Flowers quien reveló que La Joaqui habría tenido una muy mala actitud con una pequeña fan de 10 años que se acercó para pedirle un autógrafo en un aeropuerto.

A través de su cuenta de Instagram, el panelista publicó el mensaje de una usuaria que fue testigo del encuentro entre La Joaqui y su fan. "Presencie como se sacaba una nena de encima en el aeropuerto de Jujuy", arranca.

Aseguran que La Joaqui rechazó a una fan de diez años.

"La niña de no más de diez años se acercó a pedirle un autógrafo y ella le dijo a un flaco que la saque, se puso los auriculares y siguió. La niña en cuestión súper angustiada... Está subida a un caballo que no le corresponde", cerró furiosa con la Joaqui.

Qué hizo La Joaqui en la alfombra de los Premios Martín Fierro

La Joaqui fue invitada tras su participación en Masterchef Celebrity y además acompañó a su novio Luckra, nominado por su trabajo como jurado en La Voz Argentina.

La cantante se robó todas las miradas con su look pero su comportamiento en la alfombra roja causó indignación entre los periodistas, como dejó evidenciado Fede Flowers en su cuenta de Instagram.

"Así toda la alfombra. Pedazo de soberbia y poco empática con los cronistas que cubrimos la alfombra roja. Selectiva de medios y subida al pony Joaquina. Tercer año que haces lo mismo", escribió indignado.