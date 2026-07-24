Tras las fotos de Wanda Nara en bikini, la China Suárez se mostró en las playas italianas

La foto de la China Suárez en las playas de Italia.

El futbolista no dudó en presumir la belleza de la China Suárez fotografiandola mientras almorzaban en la playa. "Amor a la italiana", escribió enamorado.

La reacción de Wanda Nara tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez

Indignada, Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de no querer firmar los trámites para que sus hijas Francesca e Isabela Icardi puedan obtener nuevos pasaportes.

Según la conductora, Mauro Icardi quiere quedarse con sus hijas y hasta trascendió que le gustaría instalarse en Italia en medio de especulaciones sobre su futuro futbolístico.

Wanda Nara subió fotos en microbikini tras el robo a su casa de Milán.

A pesar de haberse mostrado de lo más angustiada por la actitud de Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores publicando fotos de compras por las calles de Milán y hasta tomando sol en microbikini causando toda una polémica en las redes.

La mamá de Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y la China Suárez

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, disparó como nunca antes contra la China Suárez en medio de las polémicas y acusaciones tras el robo a la casa de Wanda en Milán.

En comunicación con BONDI, Nora Colosimo habló por primera vez del vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, recordando las declaraciones del futbolista sobre la actriz.

“Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?“, lanzó indignada. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó contundente.