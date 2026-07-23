"Soy...": la llamativa foto de Wanda Nara tras la llegada de Icardi y la China Suárez a Milán

El polémico look de Wanda Nara de compras en Milán.

A pesar del drama por tener a sus hijas indocumentadas, Wanda Nara salió de compras por las calles de Milán y sorprendió a sus seguidores con su atuendo. La top eligió bermudas, camiseta oversiza, mini bag de PRADA y cara al natural. "Soy esta", escribió junto a la postal que revolucionó las redes.

Qué dijo Wanda Nara del robo a su casa en Milán

En comunicación con el sitio Ciudad, Wanda Nara reveló detalles impactantes confirmando que si bien sus hijos están bien al cuidado de su abuela Nora Colossimo, los tres ladrones ingresaron armados y los amenazaron.

“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, dijo Wanda Nara.

Wanda Nara mostró su casa de Milán por dentro.

Además, la rubia reveló que los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas, carteras de lujo y joyas de colección privada.

Según trascendió, la policía italiana sospecharía que los ladrones tenían conocimiento del funcionamiento de la casa.