Tras su paso fugaz por New York donde viajó especialmente para asistir a la final del Mundial 2026, Wanda Nara regresó a Milán luego del robo a su casa de campo.
"Soy...": la llamativa foto de Wanda Nara tras la llegada de Icardi y la China Suárez a Milán
Qué hizo Wanda Nara en medio la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez tras el robo a su casa de Milán.
Según reveló la misma Wanda Nara, los cuatro hombres que ingresaron se llevaron bolsos, joyas y la documentación de sus hijos e hijas provocando una nueva guerra con Mauro Icardi que se niega a firmar los trámites para conseguir nuevos pasaportes para las pequeñas.
En medio de esta situación, el futbolista y la China Suárez tomaron la decisión de viajar a Italia y Wanda Nara no se quedó de brazos cruzados.
A pesar del drama por tener a sus hijas indocumentadas, Wanda Nara salió de compras por las calles de Milán y sorprendió a sus seguidores con su atuendo. La top eligió bermudas, camiseta oversiza, mini bag de PRADA y cara al natural. "Soy esta", escribió junto a la postal que revolucionó las redes.
Qué dijo Wanda Nara del robo a su casa en Milán
En comunicación con el sitio Ciudad, Wanda Nara reveló detalles impactantes confirmando que si bien sus hijos están bien al cuidado de su abuela Nora Colossimo, los tres ladrones ingresaron armados y los amenazaron.
“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, dijo Wanda Nara.
Además, la rubia reveló que los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas, carteras de lujo y joyas de colección privada.
Según trascendió, la policía italiana sospecharía que los ladrones tenían conocimiento del funcionamiento de la casa.
En pocas palabras
- Wanda Nara: La mediática regresó a Milán tras el robo a su casa y la tensa situación con Mauro Icardi por la documentación de sus hijas.
- Situación Icardi: El futbolista y la China Suárez viajaron a Italia en medio de la disputa por la obtención de nuevos pasaportes para las menores.
- Robo en Milán: Los delincuentes se llevaron bolsos, joyas y documentación importante de la residencia, según relató la propia Wanda.