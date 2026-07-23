Robo a Wanda Nara: aparece foto de sus hijos varones lejos de Milán

Tras el robo, los hijos de Wanda Nara viajaron con Maxi López a Suiza.

Fue el mismo Maxi López quien publicó una foto junto a sush hijos con Wanda Nara, su mujer Daniela Christiansson y sus hijos. "Estamos con mis hijos en Suiza juntos, haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien. Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos a Argentina”, escribió el exfutbolista llevando tranquilidad a los seguidores.

Andrés Nara destrozó a Mauro Icardi

Andrés Nara rompió el silencio y estalló contra Mauro Icardi en medio de las polémicas que estallaron tras el robo a la casa de campo de Wanda Nara en Milán.

Según reveló la misma Wanda Nara, cuatro hombres armados ingresaron a la propiedad con sus hijos adentro y robaron bolsos con toda la documentación de sus herederos. En las últimas horas trascendió que Mauro Icardi no querría firmar para que se inicien los trámites y sus hijas puedan obtener nuevos documentos y pasaportes.

Furioso, Andrés Nara habló en SQP y cuestionó la actitud del futbolista. "Las chicas le están pidiendo porfavor. Él en vez de solucionarlo se opone...le quiere complicar las cosas a sus propias hijas" arrancó.

"Una de las nenas se vio cara a cara con el ladrón, imaginate como están", dijo sobre el estado psicológico en el que se encuentran sus nietas. Sin filtros, Andrés destacó la actitud de Maxi López quien viajó a Italia apenas se enteró de lo sucedido."Maxi como un caballero se ocupó de todo, las chicas no es el mismo caso", explicó indignado.

Cómo fue el robo a la casa de Wanda Nara

Durante el entretiempo del partido de Argentina vs España, Wanda Nara recibió la noticia de que cuatro ladrones armados habáan ingresado a su casa de Milán y amenazado a sus hijos.

“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, dijo Wanda Nara.

Además, la rubia reveló que los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas, carteras de lujo y joyas de colección privada.