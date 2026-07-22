¡Escándalo! Wanda Nara denunciada por hostigamiento

Furiosa, Wanda Nara aseguró que el periodista le dedicó el mensaje a pesar de no nombrarla y lo acusó de tener una causa de pedofilia en su historial y de contrabando de celulares.

Gustavo Méndez denunció a Wanda Nara

Además de negar las acusaciones de Wanda Nara, durante la noche del martes, Méndez firmó en su programa de streaming su denuncia contra la rubia.

El panelista, denunció a Wanda por hostigamiento digital luego de la catarata de mensajes en X que la conductora le dedicó, hablando sobre sus negocios, entre otras cosas.

Gustavo Méndez inició acciones legales contra Wanda Nara.

"Calumniar, hostigar e injuriar con un delito grave no es gratis", escribió Méndez junto al video firmando el documento para iniciar acciones legales contra la ex de Mauro Icardi.

Polémica por el look de Wanda Nara en la final

Haciendo un parate en sus vacaciones europeas, Wana Nara viajó especialmente para alentar a la selección argentina desde la cancha invitada por una reconocida marca.

Para la gran final, Wanda Nara soprendió a sus seguidores con el look total denim que eligió, combinando sus jeans con chaqueta de denim junto a la infaltable camiseta pesonalizada.

Sin embargo, los presentes en el estadio no dudaron en cuestionar a Wanda por su elección estilística dada las altas temperaturas que hay en New York."'¿Por qué tan abrigada?", escribieron algunos.