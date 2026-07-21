Wanda Nara llegó a Milán tras el robo a sus hijos y se mostró sin ropa

Wanda Nara llegó a Milán y publicó foto sin ropa.

Ahora, Wanda Nara confirmó su llegada a Milán causando toda una revolución en las redes sociales fotografiándose en topless desde departamento. "Buenas Noches Milán", escribió atrevida en medio de las repercusiones y especulaciones sobre el robo a su propiedad.

Cómo fue el robo a la casa de Wanda Nara en Milán

En comunicación con el sitio Ciudad, Wanda Nara reveló detalles impactantes confirmando que si bien sus hijos están bien al cuidado de su abuela Nora Colossimo, los tres ladrones ingresaron armados y los amenazaron.

“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, dijo Wanda Nara.

Wanda Nara mostró su casa de Milán por dentro.

Además, la rubia reveló que los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas, carteras de lujo y joyas de colección privada.

Según trascendió, la policía italiana sospecharía que los ladrones tenían conocimiento del funcionamiento de la casa.