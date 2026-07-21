Tras su paso fugaz por New York donde viajó especialmente para asistir a la final del Mundial 2026, Wanda Nara regresó a Milán luego del robo a su casa de campo.
Wanda Nara llegó a Milán tras el robo a sus hijos y se mostró sin ropa
Impacto en las redes sociales por la publicación de Wanda Nara desde Milán. Todos los detalles
Durante el partido de Argentina vs España, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al publicar un comunicado revelando que ladrones habían ingresado a su casa con sus hijos adentro.
"Entraron tres personas a robar en mi casa de Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", arrancaba Wanda Nara."Gracias a la policía que está ahora cuidando a mis hijos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", seguía anunciando su regreso a Italia.
Ahora, Wanda Nara confirmó su llegada a Milán causando toda una revolución en las redes sociales fotografiándose en topless desde departamento. "Buenas Noches Milán", escribió atrevida en medio de las repercusiones y especulaciones sobre el robo a su propiedad.
Cómo fue el robo a la casa de Wanda Nara en Milán
En comunicación con el sitio Ciudad, Wanda Nara reveló detalles impactantes confirmando que si bien sus hijos están bien al cuidado de su abuela Nora Colossimo, los tres ladrones ingresaron armados y los amenazaron.
“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, dijo Wanda Nara.
Además, la rubia reveló que los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos e hijas, carteras de lujo y joyas de colección privada.
Según trascendió, la policía italiana sospecharía que los ladrones tenían conocimiento del funcionamiento de la casa.