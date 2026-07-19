Desde New York donde viajó especialmente para asistir a la final del Mundial 2026, Wanda Nara publicó un impactante comunicado en sus redes luego de que ladrones ingresaran a su casa de Milán.
Ladrones ingresaron a la casa de Milán de Wanda Nara mientras estaba en la final: "Mis hijos..."
Wanda Nara anunció en sus redes el dramático episodio de inseguridad que vivió su familia en Milán.
"Entraron tres personas a robar en mi casa de Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", arrancó Wanda Nara.
"Gracias a la policía que está ahora cuidando a mis hijos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", siguió sin dar más detalles de lo sucedido.
Minutos antes, Wanda Nara se había robado todas las miradas con su look posando junto a Pampita y Zaira Nara en el Metlife Stadium de New Jersey.
La osada foto de Wanda Nara en su casa de Milán
Antes de su inesperado viaje a New York, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una imagen de alto voltaje desde su mansión en Milán.
De lo más atrevida, Wanda Nara presumió su figura posando desde la cama con ropa interior ultra XS y promocionó su cuenta de Only Fans.
"Chica argentina aburrida", escribió Wanda Nara junto a la publicación que causó furor en medio de las repercusiones por su llegada al Mundial 2026.
Según reveló la periodista Naira Vecchio en su cuenta de Instagram, Wanda Nara hará una pausa en sus vacaciones en Milán y dirá presente en el partido de Argentina vs España. "Wanda Nara viaja el sábado a la final del Mundial por 24 horas con un contrato millonario. La convocó una marca como embajadora para ver el domingo 19/07 Argentina vs España en MetLife Stadium de Nueva Jersey", explicó Vecchio.
Polémica por el viaje de Wanda Nara a París
Lejos de desembarcar en Milán como había anticipado, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrándose de recorrida por las calles de París.
Una vez más, el accionar de Wanda Nara causó indignación en Mauro Icardi y sus abogadas que la denunciaron por no avisar que pasaría algunos días en la capital francesa.
En pocas palabras
eN