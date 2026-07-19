Polémica por el look de Wanda Nara en la final del Mundial 2026

Sin embargo, los presentes en el estadio no dudaron en cuestionar a Wanda por su elección estilística dada las altas temperaturas que hay en New York."'¿Por qué tan abrigada?", escribieron algunos.

Se viraliza foto de Wanda Nara sin ropa en Milán antes de su llegada al Mundial 2026

Antes de su llegada a New York, Wanda Nara estalló las redes con una imagen de alto voltaje desde su mansión en Milán.

De lo más atrevida, Wanda Nara presumió su figura posando desde la cama con ropa interior ultra XS y promocionó su cuenta de Only Fans.

"Chica argentina aburrida", escribió Wanda Nara junto a la publicación que causó furor en medio de las repercusiones por su llegada al Mundial 2026.

La foto de Wanda Nara sin ropa que estalló las redes.

Según reveló la periodista Naira Vecchio en su cuenta de Instagram, Wanda Nara hará una pausa en sus vacaciones en Milán y dirá presente en el partido de Argentina vs España. "Wanda Nara viaja el sábado a la final del Mundial por 24 horas con un contrato millonario. La convocó una marca como embajadora para ver el domingo 19/07 Argentina vs España en MetLife Stadium de Nueva Jersey", explicó Vecchio.

Polémica por el viaje de Wanda Nara a París

Lejos de desembarcar en Milán como había anticipado, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrándose de recorrida por las calles de París.

Una vez más, el accionar de Wanda Nara causó indignación en Mauro Icardi y sus abogadas que la denunciaron por no avisar que pasaría algunos días en la capital francesa.

En medio de todo esto se viralizaron fotos de Mauro Icardi y la China Suárez de compras en H&M de Miami, y Wanda Nara redobló la apuesta mostrándose más elegante que nunca en una exclusiva cena con la Torre Eiffel de fondo.