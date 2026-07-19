Desde New York donde viajó especialmente para asistir a la final del Mundial 2026, Wanda Nara publicó un impactante comunicado en sus redes luego de que ladrones ingresaran a su casa de Milán con sus hijos adentro.
Robo a Wanda Nara en Milán: el accionar de los ladrones con sus hijos
Wanda Nara dio detalles desgarradores del violento robo a su casa de campo de Milán.
En comunicación con el sitio Ciudad, Wanda Nara reveló detalles impactantes confirmando que si bien sus hijos están bien, los ladrones ingresaron armados y los amenazaron.
“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, dijo Wanda Nara.
Además, la rubia reveló que los asaltantes se llevaron todo lo que había en su dormitorio incluídos los documentos de sus hijos.
Cómo es la casa de campo de Wanda Nara en Milán
Años antes, cuando el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi vacacionaba con su familia en la propiedad ubicada en la localidad de Galliate a una hora de Milán, la rubia publicó un álbum de fotos mostrando en detalle la casa por dentro.
Fue la misma Wanda Nara quien decoró hasta el último rincón de la mansión siguiendo un estilo rústico chic respetando el espíritu campestre, pero con detalles de lujo y confort, imposibles de pasar desapercibidos.
El comedor es una de las estrellas del hogar: un gran ventanal con salida al jardín baña de luz el ambiente, donde una mesa de madera rústica es la gran protagonista. Las paredes verde esmeralda están decoradas con cuadros de polo y equitación, dándole un toque aristocrático.
También hay un playroom que cuenta con una mesa pool, además de una mesa para jugar al póker y una biblioteca repleta de libros antiguos, esculturas y cestos tejidos a tono.
La cocina complemamente renovada, es otro de los espacios más luminosos donde predomina la madera natural combinada con blanco y grises.