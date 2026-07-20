Confirmado de manera oficial: habrá dos feriados antes del 31 de julio

Está previsto que los jugadores, o la mayoría de ellos, llegue a Argentina este lunes 20 de julio a las 17, por lo que los festejos podrían llegar a realizarse el martes o en los siguientes días de la semana y en ese caso, ese día sería declarado feriado nacional. Lo que sí es un hecho es que no podrá alargarse demasiado ya que la mayoría de los jugadores que llegarán a Argentina deben volver a sus respectivos clubes en el exterior. La otra posibilidad es que los jugadores no quieran celebración y allí se caería el feriado.

Javier Milei anunció que habrá feriado por los festejos de la selección Argentina.

El otro feriado antes de que termine julio

Julio también trae otro feriado antes de fin de mes, aunque en este caso se trata de un feriado provincial y no nacional.

El 25 de julio se celebra en Mendoza el día del Santo Patrono Santiago. La creencia popular dice que si no se celebra el feriado y la gente trabaja como siempre, puede llegar a temblar, aunque los sismos nunca hayan coincidido con esta fecha.

El feriado por el Santo Patrono Santiago se celebra cada 25 de julio Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Las consecuencias del feriado

En ambos casos, a causa de los feriados no habrá clases en las escuelas, aunque en el caso del día del Patrono Santiago es sábado por lo que no se verá afectado el calendario escolar. En el caso de los trabajadores que se desempeñen esos días, van a cobrar doble su jornada.

En cuanto al festejo y al feriado por la Selección Argentina, en caso de ser en día hábil, no habrá clases y los bancos y organismos estatales estarán cerrados, por lo que se verán afectadas esas actividades como así también el pago de ANSES a jubilados y otros beneficiarios.