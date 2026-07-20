Cuánto es el próximo feriado en Argentina: ¿se forma un fin de semana largo o cae entre semana?

Tras ese fin de semana XXL que los argentinos disfrutaron para realizar distintas actividades, el próximo feriado en Argentina es el próximo 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín).

El 17 de agosto cae día lunes en el calendario, por lo que habrá fin de semana largo en Argentina, ya que el día por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, cerrará un descanso que comenzará el sábado 15 de agosto y seguirá con el domingo 16.