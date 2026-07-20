Cuánto es el próximo feriado en Argentina: ¿se forma un fin de semana largo o cae entre semana?

Ya pasó poco más de una semana del fin de semana largo que incluyó cuatro días, el penúltimo del 2026 con esa cantidad de jornadas, y ya se divisa en el calendario cuándo es el próximo feriado en la Argentina. ¿Se forma un nuevo fin de semana largo o cae entre semana?
Tras ese fin de semana XXL que los argentinos disfrutaron para realizar distintas actividades, el próximo feriado en Argentina es el próximo 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín).
El 17 de agosto cae día lunes en el calendario, por lo que habrá fin de semana largo en Argentina, ya que el día por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, cerrará un descanso que comenzará el sábado 15 de agosto y seguirá con el domingo 16.
Feriados que quedan en el 2026
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable)
Septiembre
- Sin feriados nacionales
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladable del 20/11)
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
- Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible)
- Viernes 25: Navidad (inamovible)
El calendario de feriados en Argentina incluye todos los días no laborables oficiales definidos por el Gobierno Nacional. Además de los feriados inamovibles, se incorporan los trasladables y los feriados puente, pensados para promover el turismo
Feriados 2026: fines de semana largos confirmados para el resto del año
- 15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).
- 10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).
- 21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).
- 5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).
- 25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).