Uno de los países más pequeños del mundo, logró convertirse en un centro logístico clave para el comercio internacional. Sin embargo, su reducido territorio representa un desafío para seguir creciendo. Es por eso que apuesta por esta esencial construcción.
Lanza 227 bloques de hormigón al mar para la construcción de una megamuralla submarina que creará el puerto automatizado más grande del mundo
Con una muralla de 9.1 kilómetros, la nueva infraestructura portuaria de Singapur prevé transformar el océano en un motor logístico global.
Con apenas 728 kilómetros cuadrados de superficie, Singapur decidió mirar hacia el mar y emprender una de las infraestructuras más ambiciosas de su historia.
La construcción que instalará 227 bloques de 15.000 toneladas para ampliar un país sobre el mar
El proyecto consiste en construir una gigantesca barrera submarina para ampliar el Puerto de Tuas, que cuando esté terminado será el puerto totalmente automatizado más grande del mundo. Para ello se instalarán 227 enormes cajones de hormigón (caissons) sobre el lecho marino. Cada uno pesa alrededor de 15.000 toneladas y tiene una altura similar a la de un edificio de 10 pisos.
En conjunto, estas estructuras formarán una muralla marítima de 9.1 kilómetros de longitud. Su función es proteger el futuro puerto del oleaje y las corrientes, además de permitir ganar terreno al mar para construir nuevos muelles y terminales portuarias.
La infraestructura que transformará el océano en territorio portuario y multiplicará la capacidad comercial de Singapur
La construcción requiere una compleja operación de ingeniería. Los bloques se fabrican en tierra, luego son remolcados hasta el lugar de instalación y finalmente se hunden de manera controlada para asentarlos sobre el fondo marino. Una vez en posición, se rellenan parcialmente con material de lastre para garantizar su estabilidad.
Cuando la construcción esté finalizada, el Puerto de Tuas ocupará 1.337 hectáreas, una superficie equivalente a más de 3.000 campos de fútbol, y contará con 66 atracaderos para buques portacontenedores. Se espera que entre plenamente en funcionamiento hacia 2040.
Además, tendrá capacidad para movilizar hasta 65 millones de contenedores (TEU) al año y estará preparado para recibir algunos de los barcos más grandes del mundo, con más de 450 metros de eslora y capacidad para transportar alrededor de 24.000 contenedores.
En pocas palabras
- Singapur expande su territorio: Lanza 227 bloques de hormigón para una muralla submarina que creará el puerto automatizado más grande del mundo.
- Infraestructura portuaria ambiciosa: La obra, que ampliará el Puerto de Tuas, sumará 66 atracaderos y movilizará 65 millones de contenedores anuales.
- Ingeniería y logística: La construcción implica complejas operaciones para instalar bloques de 15.000 toneladas y transformar el océano en un motor logístico global.