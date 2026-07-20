Lanza 227 bloques de hormigón al mar para la construcción de una megamuralla submarina que creará el puerto automatizado más grande del mundo

En conjunto, estas estructuras formarán una muralla marítima de 9.1 kilómetros de longitud. Su función es proteger el futuro puerto del oleaje y las corrientes, además de permitir ganar terreno al mar para construir nuevos muelles y terminales portuarias.

La infraestructura que transformará el océano en territorio portuario y multiplicará la capacidad comercial de Singapur

La construcción requiere una compleja operación de ingeniería. Los bloques se fabrican en tierra, luego son remolcados hasta el lugar de instalación y finalmente se hunden de manera controlada para asentarlos sobre el fondo marino. Una vez en posición, se rellenan parcialmente con material de lastre para garantizar su estabilidad.

Cuando la construcción esté finalizada, el Puerto de Tuas ocupará 1.337 hectáreas, una superficie equivalente a más de 3.000 campos de fútbol, y contará con 66 atracaderos para buques portacontenedores. Se espera que entre plenamente en funcionamiento hacia 2040.

Además, tendrá capacidad para movilizar hasta 65 millones de contenedores (TEU) al año y estará preparado para recibir algunos de los barcos más grandes del mundo, con más de 450 metros de eslora y capacidad para transportar alrededor de 24.000 contenedores.