Crearon un ladrillo de construcción que enfría el aire y podría cambiar las ciudades

Su objetivo no era desarrollar un nuevo sistema de aire acondicionado, sino repensar cómo los elementos del mobiliario urbano pueden contribuir a crear ciudades más habitables durante los períodos de calor extremo.

Cómo funciona el ladrillo que enfría el aire

A diferencia de los sistemas de climatización tradicionales, este ladrillo no utiliza compresores ni gases refrigerantes. Su funcionamiento se basa en un principio físico conocido como refrigeración por evaporación.

Los módulos para las construcciones están fabricados con terracota, un material poroso capaz de absorber y retener agua. Cuando el aire caliente atraviesa la estructura mediante pequeños ventiladores alimentados por paneles solares, una parte del agua almacenada se evapora.

Durante ese proceso, la evaporación extrae calor del ambiente y permite que el aire salga a una temperatura más baja. Según sus creadores, esta construción puede reducir la sensación térmica hasta 9 °C en espacios públicos expuestos a altas temperaturas.

El objetivo de Bloc° no es reemplazar los sistemas de aire acondicionado dentro de los edificios, sino crear zonas de alivio térmico en ciudades donde el cemento y el asfalto intensifican el calor durante los meses de verano.