Años tras año, con el aumento del calentamiento global, miles de personas recurren al consumo de electricidad para enfriar sus hogares. Sin embargo, un nuevo material de construcción promete cambiar por completo la forma en que se combate el calor extremo en las ciudades.
Crearon un ladrillo de construcción que enfría el aire y podría cambiar las ciudades
Este innovador ladrillo utiliza refrigeración por evaporación para reducir hasta 9°C la temperatura en entornos urbanos y combatir las islas de calor
El asfalto, el hormigón y otras superficies oscuras absorben la radiación solar durante el día y liberan lentamente ese calor durante la noche. Este fenómeno, conocido como “isla de calor urbana”. Frente a este desafío de construccióm, dos jóvenes diseñadores suizos desarrollaron una solución que podría ayudar a reducir el calor de manera sostenible.
La construcción que viene: un ladrillo inteligente que enfría el aire usando agua y energía solar
Se trata de Bloc°, una estructura modular o "ladrillo" fabricada con terracota impresa en 3D capaz de enfriar el aire utilizando únicamente agua y energía solar. El proyecto fue creado por Andrin Stocker y Luc Schweizer en el marco de sus estudios de diseño industrial en la Universidad de las Artes de Zúrich (ZHdK).
Su objetivo no era desarrollar un nuevo sistema de aire acondicionado, sino repensar cómo los elementos del mobiliario urbano pueden contribuir a crear ciudades más habitables durante los períodos de calor extremo.
Cómo funciona el ladrillo que enfría el aire
A diferencia de los sistemas de climatización tradicionales, este ladrillo no utiliza compresores ni gases refrigerantes. Su funcionamiento se basa en un principio físico conocido como refrigeración por evaporación.
Los módulos para las construcciones están fabricados con terracota, un material poroso capaz de absorber y retener agua. Cuando el aire caliente atraviesa la estructura mediante pequeños ventiladores alimentados por paneles solares, una parte del agua almacenada se evapora.
Durante ese proceso, la evaporación extrae calor del ambiente y permite que el aire salga a una temperatura más baja. Según sus creadores, esta construción puede reducir la sensación térmica hasta 9 °C en espacios públicos expuestos a altas temperaturas.
El objetivo de Bloc° no es reemplazar los sistemas de aire acondicionado dentro de los edificios, sino crear zonas de alivio térmico en ciudades donde el cemento y el asfalto intensifican el calor durante los meses de verano.