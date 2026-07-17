Lazan 2.000 bloques de hormigón al océano para la construcción de un barrera que frena el avance del mar

A diferencia de los métodos tradicionales de protección costera basados en mampostería, esta estructura utiliza bloques con un diseño especial que permite que se conecten mecánicamente entre sí después de su instalación. Esta disposición aumenta la estabilidad del rompeolas, reduce el desplazamiento de los bloques ante el impacto constante de las olas y mejora la capacidad de disipar la energía del mar.

Una construcción monumental

La construcción no depende únicamente del peso de cada bloque de hormigón. También requiere un control preciso de la secuencia de instalación, la distancia entre cada pieza y las características del lecho marino para formar una barrera protectora continua y resistente.

La primera fase del rompeolas, con sus 3.1 kilómetros iniciales, ya fue completada, lo que permitió la inauguración comercial del puerto a finales de 2024. Sin embargo, el proyecto continúa en expansión: las próximas etapas contemplan extender la estructura como parte del desarrollo definitivo del puerto.

El gobierno de Kerala y el Grupo Adani planean sumar unos 920 metros adicionales al rompeolas actual, llevando la barrera protectora hasta casi 4 kilómetros de longitud total para 2028.

La infraestructura también marcó un récord en India al construirse en aguas de entre 18 y 22 metros de profundidad, con sectores que alcanzan hasta 28 metros bajo el nivel del mar. En conjunto, la estructura de roca y bloques de hormigón alcanza una altura equivalente a un edificio de nueve pisos, aunque aproximadamente dos tercios permanecen completamente sumergidos.