Con el avance del calentamiento global, los países buscan enfrentar sus consecuencias con soluciones más innovadoras y sostenibles. Esta construcción es un ejemplo de ello: una megaobra de ingeniería que busca proteger la costa india y convertirse en una infraestructura de referencia a nivel mundial.
Lazan 2.000 bloques de hormigón al océano para la construcción de un barrera que frena el avance del mar
La India avanza en una obra de infraestructura portuaria con 2.000 bloques de hormigón para proteger su costa, marcando un hito en la construcción sostenible
India está desarrollando uno de sus mayores proyectos de protección costera en el mar Arábigo, utilizando alrededor de 2.000 bloques de hormigón prefabricados para reforzar el rompeolas de 3.1 kilómetros de longitud del Puerto Internacional de Aguas Profundas de Vizhinjam, en el estado de Kerala.
La mega cosntrucción de India para enfrentarse al mar
El rompeolas fue diseñado para crear aguas más tranquilas dentro de la zona portuaria, reduciendo el impacto directo del oleaje y permitiendo el ingreso y la salida segura de grandes buques portacontenedores. Además, esta infraestructura es clave para aprovechar las ventajas naturales del puerto de Vizhinjam, ubicado en una de las principales rutas marítimas internacionales del mar Arábigo.
A diferencia de los métodos tradicionales de protección costera basados en mampostería, esta estructura utiliza bloques con un diseño especial que permite que se conecten mecánicamente entre sí después de su instalación. Esta disposición aumenta la estabilidad del rompeolas, reduce el desplazamiento de los bloques ante el impacto constante de las olas y mejora la capacidad de disipar la energía del mar.
Una construcción monumental
La construcción no depende únicamente del peso de cada bloque de hormigón. También requiere un control preciso de la secuencia de instalación, la distancia entre cada pieza y las características del lecho marino para formar una barrera protectora continua y resistente.
La primera fase del rompeolas, con sus 3.1 kilómetros iniciales, ya fue completada, lo que permitió la inauguración comercial del puerto a finales de 2024. Sin embargo, el proyecto continúa en expansión: las próximas etapas contemplan extender la estructura como parte del desarrollo definitivo del puerto.
El gobierno de Kerala y el Grupo Adani planean sumar unos 920 metros adicionales al rompeolas actual, llevando la barrera protectora hasta casi 4 kilómetros de longitud total para 2028.
La infraestructura también marcó un récord en India al construirse en aguas de entre 18 y 22 metros de profundidad, con sectores que alcanzan hasta 28 metros bajo el nivel del mar. En conjunto, la estructura de roca y bloques de hormigón alcanza una altura equivalente a un edificio de nueve pisos, aunque aproximadamente dos tercios permanecen completamente sumergidos.