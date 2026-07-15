El truco de construcción japonés para evitar usar clavos en sus templos milenarios

Los temblores constantes en la región también justifican el rechazo a los elementos demasiado rígidos. Las juntas talladas a mano tienen la capacidad de moverse levemente ante la actividad sísmica. La propia flexibilidad absorbe las fuertes vibraciones, distribuyendo la energía por todo el espacio para salvar a las estructuras de sufrir daños irreversibles.

Técnica ancestral

Formar a un experto capaz de lograr cortes perfectos demanda años de intenso aprendizaje continuo. Los carpinteros especializados estudian las vetas, analizan las curvas naturales o miden la resistencia de cada bloque antes de incorporarlo. Ciertas uniones, llamadas tsugite, conectan dos maderos para ganar longitud, mientras los ensambles shiguchi traban pilares en diferentes ángulos creando el esqueleto completo.

Los templos japoneses utilizan esta técnica de construcción.

Cualquier espacio vacío por más pequeño que sea terminaría debilitando el conjunto arquitectónico. La compleja costumbre asiática supera los catorce siglos de historia documentada, aplicándose en santuarios erigidos originalmente hacia el año 593.

El enfoque resulta sumamente sostenible porque facilita desarmar, reparar o reemplazar maderas dañadas individualmente sin derribar el santuario entero, minimizando la generación de residuos.