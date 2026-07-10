Truco de cocina necesario: ¿a cuántos gramos equivalen las cucharadas y tazas en las recetas?

Sin embargo, esto no se repite con las recetas dulces o de pastelería. Las cantidades en este tipo de preparaciones son muy importantes, ya que una cucharada de más o una taza mal medida puede alterar el sabor, la textura, el leudado y la esponjosidad de un alimento.

Truco: ¿a cuánto equivalen las tazas y cucharadas en la cocina?

Si una receta te pide una taza de harina o ciertas cucharadas de sal, hay que pensar bien en la taza que usamos porque no todas son del mismo tamaño o forma. Por eso, cuando una receta pide tazas y cucharadas, lo que se puede hacer es calcular en gramos y usar el vaso medidor para no cometer errores. Es un truco bastante simple.

Pero, ¿a cuánto equivalen las tazas y cucharadas? Si una receta te pide una cucharadita de sal, azúcar o bicarbonato de sodio, esto significa que lleva 5 gramos del ingrediente. Una cucharada completa equivale a 15 o 20 gramos.

Si la receta pide una taza de líquidos, que puede ser agua, leche o aceite, en mililitros o centímetros cúbicos equivale a 220 cc o 250 cc.

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Pero ojo, cuando se trata de secos, la medición cambia un poco. Si la preparación pide una taza de azúcar, son unos 250 gramos, pero si pide una taza de harina, son 150 gramos. Esto pasa porque las tazas miden volumen y la harina es mucho más ligera, por lo que una taza contiene menos. Los cristales del azúcar pesan más.

¿Qué conviene usar para medir en las recetas?

Probablemente, la mejor opción para evitar un truco o complicarte la vida es usar una balanza de cocina bien calibrada. Con estos aparatos se evitan errores de cálculo.

La balanza y el vaso medidor detallado por ingredientes son la mejor opción.

Las tazas con medidas incluidas son muy prácticas también, aunque no consideran el tema volumen en los diferentes alimentos.

Si no se puede usar un vaso medidor de cocina que especifique por alimento. Por ejemplo, algunos tienen la regla de medición para harina, leche, azúcar, arroz, cacao, granola y aceite.