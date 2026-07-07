¿Para qué sirve y en qué se puede reutilizar el agua de lavarropas que sale por el desagote?

¿En qué se puede reutilizar el agua de lavarropas?

Dependiendo del jabón que uses y de la cantidad de mugre que tiene el agua, se puede usar en muchos procedimientos de limpieza o trucos, sobre todo para el exterior del hogar. La clave está en juntar los baldes de desagote y reservarlos.

Los lavarropas se clasifican por tipo de carga y capacidad. Los lavarropas de más kilos suelen gastar más, aunque los ciclos de lavado de la máquina también influyen en el gasto.

Esta agua sobre todo se usa para limpiezas exteriores.

Por ejemplo, los lavarropas de carga frontal suelen consumir entre 35 y 60 litros de agua por ciclo estándar. Los de carga superior consumen entre 75 y 150 litros, pero vienen con programas ecológicos que reducen hasta un 50% el consumo.

El primer truco consiste en utilizar el agua del lavarropas para lavar el auto. Se puede recolectar el agua para enjuagar el auto luego del enjabonado y para eliminar la mugre de las ruedas y carrocería.

consiste en utilizar el del para lavar el auto. Se puede recolectar el para enjuagar el auto luego del enjabonado y para eliminar la mugre de las ruedas y carrocería. También se puede usar el agua del lavarropas para limpiar los pisos exteriores, la vereda, la cochera, el patio o la entrada de la casa. Sirve para limpiar vidrios además.

del para limpiar los pisos exteriores, la vereda, la cochera, el patio o la entrada de la casa. Sirve para limpiar vidrios además. Este agua es muy útil para regar plantas, pero solo cuando usamos detergentes y jabones biodegradables. Este truco sirve para plantas resistentes o para el pasto.

¿Cómo puedo recolectar el agua del lavarropas?

Para juntar el agua de los lavados de ropa, conviene usar baldes o cajas con tapas. Si dejamos el agua al descubierto, corremos el riesgo de que se ensucie o proliferen mosquitos en ella.

Recolecta el agua de los lavados, ciérrala bien y no la guardes por mucho tiempo.

Utiliza el agua de enjuague y centrifugado, ya que la de lavado puede estar más sucia con restos de jabón o la propia mugre de la ropa.