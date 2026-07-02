Uno de los aparatos que más se suelen usar en una casa es el aire acondicionado, ya sea para enfriar los ambientes en verano o para calentarlos durante el invierno. Lo que no muchos saben es que el agua que arroja este electrodoméstico puede ser muy útil y por eso, los expertos recomiendan no tirarla.
Por qué no hay que tirar el agua del aire acondicionado: el secreto de los expertos
El aire acondicionado es uno de los aparatos con mayor uso en las casas, pero no todos saben que no deberían tirar el agua que sale de ellos
De hecho, el agua que arroja el aire acondicionado es muy preciada por algunas de las cualidades que posee y en la que resulta ser mejor que el agua de la canilla, por lo que te diremos algunos de los usos que puedes darle.
Para qué usar el agua del aire acondicionado
Uno de los mejores destinos que puede darse al agua del aire acondicionado es para limpiar los pisos de la casa, los vidrios o lavar objetos. Esto se debe a que su baja presencia de minerales evita dejar marcas en estos lugares.
Lo mismo pasa si se la utiliza para lavar el auto o limpiar macetas o muebles de exterior. Al secarse, esta agua no deja marcas, por lo que es ideal para este tipo de limpieza.
En jardinería, el agua del aire acondicionado también es muy útil para regar plantas no comestibles. No obstante, lo ideal es también usar agua corriente por sus nutrientes. De hecho, así como no se usa en plantas no comestibles, tampoco debe ser usada para consumo de personas o animales.
¿Se puede usar en autos el agua del aire acondicionado?
Uno de los conocimientos más expandidos es que el agua del aire acondicionado, al ser destilada, se puede usar en radiadores. Sin embargo, los expertos consideran que esto no debería hacerse, ya que esta carece de los aditivos anticorrosivos del refrigerante, por lo que se puede dañar el motor con el tiempo.
En ese sentido, se recomienda solamente usar el agua del aire acondicionado a la hora de limpiar los vidrios o lavar el auto o incluso, usarla en el depósito de los limpiacristales.