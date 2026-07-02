Por qué no hay que tirar el agua del aire acondicionado: el secreto de los expertos

Lo mismo pasa si se la utiliza para lavar el auto o limpiar macetas o muebles de exterior. Al secarse, esta agua no deja marcas, por lo que es ideal para este tipo de limpieza.

En jardinería, el agua del aire acondicionado también es muy útil para regar plantas no comestibles. No obstante, lo ideal es también usar agua corriente por sus nutrientes. De hecho, así como no se usa en plantas no comestibles, tampoco debe ser usada para consumo de personas o animales.

¿Se puede usar en autos el agua del aire acondicionado?

Uno de los conocimientos más expandidos es que el agua del aire acondicionado, al ser destilada, se puede usar en radiadores. Sin embargo, los expertos consideran que esto no debería hacerse, ya que esta carece de los aditivos anticorrosivos del refrigerante, por lo que se puede dañar el motor con el tiempo.

En ese sentido, se recomienda solamente usar el agua del aire acondicionado a la hora de limpiar los vidrios o lavar el auto o incluso, usarla en el depósito de los limpiacristales.