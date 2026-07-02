Zona Fría: Diego Santilli apura en el Senado la quita de subsidios

El impacto de la zona fría en los usuarios mendocinos

La propuesta del gobierno nacional restringe el descuento general automático en las facturas que rige desde 2021, limitando la cobertura exclusivamente a la región patagónica, la Puna, Malargüe y sectores vulnerables. Esta modificación de la zona fría generaría un incremento estimado de entre el 30% y el 50% en el valor final del servicio para miles de usuarios.

Ante este panorama, los senadores mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri ratificaron su postura contraria al proyecto central impulsado por la Casa Rosada que había apoyado los diputados de su sector. Los legisladores argumentan que la eliminación del beneficio afectará de manera directa el presupuesto de las familias en pleno periodo invernal.

A nivel local, el Gobierno sigue de cerca las negociaciones, ya que la quita del beneficio golpeará los bolsillos en un momento del año donde el consumo se multiplica exponencialmente por las bajas temperaturas. Los representantes de la provincia en el Congreso buscan un esquema intermedio que no desampare a los usuarios locales.

Discusión en el Senado por el proyecto de zona fría

La reactivación de este debate legislativo coincide con un contexto de temperaturas extremas en gran parte del territorio nacional. En este sentido, las autoridades del Poder Ejecutivo manifestaron la necesidad de optimizar el consumo de energía en los hogares frente al nuevo esquema de costos que busca implementar el Estado.

El vocero presidencial Adrián Ravier. Foto: Presidencia

Por su parte, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, sugirió públicamente a la población adoptar conductas de ahorro, recomendando abrigarse más dentro de las viviendas antes que incrementar el uso de la calefacción por gas. Si bien el propio portavoz calificó posteriormente su frase como poco feliz, la declaración reflejó la dirección de la política tarifaria oficial respecto a la zona fría.

Los operadores del oficialismo en el Congreso confían en que podrán emitir dictamen de comisión en los próximos días, ademas de admitir que el texto original podría sufrir modificaciones sustanciales para asegurar su aprobación en el recinto.

Consumo energético y el debate por la Zona Fría

Mientras se define el futuro de la ley, las distribuidoras locales ya proyectan los cuadros tarifarios sin el beneficio. El impacto se sentirá con mayor fuerza en los sectores de clase media, que perderán el descuento por la reconfiguración de la zona fría a nivel nacional.

Especialistas en materia energética señalaron que la quita de los subsidios obligará a un replanteo del consumo residencial. Desde los sectores de la oposición insisten en que la medida es centralista y no contempla las realidades climáticas de las distintas regiones del país, que dependen del gas para la calefacción invernal. Las negociaciones continuarán durante toda la semana en Buenos Aires, donde los representantes mendocinos intentarán mantener las excepciones para la provincia antes de que el proyecto llegue a la votación definitiva.