Una funcionaria afirmó que pagó electrodomésticos para la casa de Adorni con su tarjeta

Sin embargo, aseguró que quien se presentó en el local de Rosen para cancelar la compra fue Bettina Angeletti, esposa de Adorni, llevando el pago íntegro en efectivo.

La funcionaria agregó que, unos veinte días después, se realizó una operación similar para comprar almohadas por alrededor de $400.000, también abonadas en efectivo.

Manuel Adorni y su esposa están señalados por movimientos millonarios con tarjetas de crédito de empleados bajo la órdita del ex Jefe de Gabinete. Foto: Noticias Argentinas

Durante su testimonio explicó que trabaja desde hace 15 años en el área de Prensa de la Casa Rosada y que Adorni le solicitaba con frecuencia ocuparse de cuestiones personales.

Otro funcionario confirmó compras con sus tarjetas

Tras la declaración de Kocsis también prestó testimonio Luis Enrique Aluju, funcionario y amigo de Adorni desde hace años.

Aluju confirmó que el exvocero utilizó una extensión de su tarjeta de crédito para adquirirdos proyectores para videojuegos, valuados en $1.831.795 cada uno, mediante una compra realizada a través de Mercado Libre.

Según declaró, los equipos fueron enviados al departamento donde residía Adorni junto a su familia sobre la calle Asamblea.

El testigo explicó que posee desde hace once años una extensión de una tarjeta de crédito del exfuncionario, aunque la investigación busca determinar el mecanismo mediante el cual se realizaron esas operaciones.

La hipótesis de la investigación

Los investigadores analizan si Adorni habría utilizado tarjetas de crédito pertenecientes a colaboradores y funcionarios de su entorno para efectuar compras personales, evitando que esos gastos quedaran registrados directamente a su nombre.

La sospecha es que ese esquema habría permitido realizar consumos que no guardarían relación con los ingresos declarados por el entonces funcionario.

Un tercer testimonio

La causa ya había incorporado días atrás la declaración de Laura Schiuma, actual directora general de Actividades Presidenciales, quien confirmó haber prestado su tarjeta Mastercard para que Adorni comprara un monitor para videojuegos por $2.184.999.

Schiuma sostuvo que desconocía qué producto iba a adquirir el entonces vocero y afirmó que, una vez recibido el resumen de la tarjeta, Adorni le devolvió el dinero en efectivo.

Además, indicó que hubo otros intentos de compras —entre ellas un Smart TV y distintos artículos electrónicos— que finalmente fueron rechazados por la entidad emisora.