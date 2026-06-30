Con perfil bajo, sin mostrarse demasiado, Alfredo Cornejo estuvo este martes en el acto en Casa Rosada en el que Diego Santilli asumió como jefe de Gabinete en reemplazo del cuestionado (e investigado Manuel Adorni.
Alfredo Cornejo elogió la capacidad de diálogo de Diego Santilli
El gobernador Alfredo Cornejo estuvo en el acto de asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de la Nación
Al gobernador de Mendoza casi no se lo vio en las fotos y se ubicó en una segunda línea, detrás de otros colegas y de funcionarios y legisladores.
No obstante, después de la ceremonia Alfredo Cornejo estuvo con Diego Santilli en su despacho y de ello dio cuenta en X, con la publicación de una foto y un mensaje optimista. Además, en una breve entrevista con periodistas porteños elogió al "Colorado" como "una figura de integración y diálogo".
Qué dijo Alfredo Cornejo sobre Diego Santilli
El gobernador de Mendoza se refirió a la nueva función de quien hasta era fue ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli: "En esta nueva etapa como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, le deseo éxitos a Diego Santilli. Tiene las capacidades y herramientas necesarias para seguir trabajando por una Argentina con más desarrollo y oportunidades".
Entrevistado por la prensa, Cornejo destacó a Santilli como "una figura de integración y diálogo con los gobernadores".
Y agregó: "En realidad él ya venía cumpliendo ese papel y ahora no hay excusas para no tener un rol integrador de toda la gestión"
Tras cuestionar la tardanza del gobierno nacional en darle salida a Adorni, se refirió a su relación con la gestión de Javier Milei: "Es buena. Nosotros creemos en la línea general de acomodar la macroeconomía".
“Creo que ahora debemos ir a la agenda que necesita Argentina, la de reformas estructurales, los temas impositivos, económicos, de inversión, seguir bajando la inflación”, había afirmado Alfredo Cornejo antes de la asunción de Santilli.
También advirtió sobre la necesidad de acompañar la estabilización macroeconómica con un esquema que contemple la producción: “Es imprescindible seguir bajando la inflación, pero también tener un tipo de cambio adecuado para la producción, fundamentalmente de las economías regionales y las pymes”.