Alfredo Cornejo elogió la capacidad de diálogo de Diego Santilli

El acto en el que asumió Diego Santilli como jefe de Gabinete. Foto: Oficina de la Presidencia

Qué dijo Alfredo Cornejo sobre Diego Santilli

El gobernador de Mendoza se refirió a la nueva función de quien hasta era fue ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli: "En esta nueva etapa como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, le deseo éxitos a Diego Santilli. Tiene las capacidades y herramientas necesarias para seguir trabajando por una Argentina con más desarrollo y oportunidades".

Entrevistado por la prensa, Cornejo destacó a Santilli como "una figura de integración y diálogo con los gobernadores".

Y agregó: "En realidad él ya venía cumpliendo ese papel y ahora no hay excusas para no tener un rol integrador de toda la gestión"

Tras cuestionar la tardanza del gobierno nacional en darle salida a Adorni, se refirió a su relación con la gestión de Javier Milei: "Es buena. Nosotros creemos en la línea general de acomodar la macroeconomía".

“Creo que ahora debemos ir a la agenda que necesita Argentina, la de reformas estructurales, los temas impositivos, económicos, de inversión, seguir bajando la inflación”, había afirmado Alfredo Cornejo antes de la asunción de Santilli.

También advirtió sobre la necesidad de acompañar la estabilización macroeconómica con un esquema que contemple la producción: “Es imprescindible seguir bajando la inflación, pero también tener un tipo de cambio adecuado para la producción, fundamentalmente de las economías regionales y las pymes”.