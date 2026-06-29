Cornejo sobre la renuncia de Adorni: "Era un desenlace lógico, que se veía venir"

Manuel Adorni pasó por Mendoza para la inauguración del parque solar de YPF. El contacto con Alfredo Cornejo fue estríctamente protocolar. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

“Descomprime la agenda del gobierno nacional”

El gobernador mendocino evaluó que la renuncia puede ordenar el escenario político y permitir avanzar con las reformas estructurales pendientes. En esa línea, pidió poner el foco en la agenda económica.

“Creo que ahora debemos ir a la agenda que necesita Argentina, la de reformas estructurales, los temas impositivos, económicos, de inversión, seguir bajando la inflación”, afirmó.

También advirtió sobre la necesidad de acompañar la estabilización macroeconómica con un esquema que contemple la producción: “Es imprescindible seguir bajando la inflación, pero también tener un tipo de cambio adecuado para la producción, fundamentalmente de las economías regionales y las pymes”.

Comparación con Mendoza y el “estándar institucional”

En otro tramo de su análisis, Cornejo destacó lo que definió como el “estándar institucional” en Mendoza y lo contrastó con otros casos a nivel nacional.

“Mendoza tiene un estándar institucional infinitamente superior”, afirmó al referirse a situaciones en las que, según su visión, se discute la continuidad de funcionarios ante determinados hechos.

Además, planteó diferencias entre los criterios judiciales provinciales y federales, al señalar que en Mendoza “se imputa prácticamente apenas hay una denuncia”, algo que –dijo- no es habitual en la Justicia federal.

Alfredo Cornejo afianzó su relación con el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su paso como ministro del Interior.

Santilli y la agenda política

Cornejo también se refirió al desembarco de Diego Santilli en el esquema del gobierno nacional y consideró que su incorporación “conecta muy bien con los intereses” de su gestión.

Sostuvo que el dirigente venía manteniendo diálogo con el Ejecutivo mendocino y destacó que su rol puede facilitar la coordinación política e institucional.