El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió a la renuncia de Manuel Adorni y sostuvo que se trató de “un desenlace lógico que se veía venir”, en línea con lo que -según dijo- reclamaban distintos sectores políticos.
Cornejo sobre la renuncia de Adorni: "Era un desenlace lógico, que se veía venir"
Alfredo Cornejo consideró que la renuncia de Manuel Adorni era “un desenlace lógico”. Dijo que “descomprime” al gobierno nacional y pidió avanzar con reformas
“Ya lo pedían muchos aliados en el Congreso, no sólo la oposición sino también quienes no somos parte del oficialismo, pero acompañamos”, señaló el mandatario provincial, al analizar la salida del ahora ex funcionario nacional.
En ese sentido, Cornejo interpretó que la decisión “descomprime” al gobierno nacional, al considerar que la situación venía frenando parte de su agenda. “De alguna forma frenaba la agenda de reformas del gobierno”, expresó este lunes.
“Descomprime la agenda del gobierno nacional”
El gobernador mendocino evaluó que la renuncia puede ordenar el escenario político y permitir avanzar con las reformas estructurales pendientes. En esa línea, pidió poner el foco en la agenda económica.
“Creo que ahora debemos ir a la agenda que necesita Argentina, la de reformas estructurales, los temas impositivos, económicos, de inversión, seguir bajando la inflación”, afirmó.
También advirtió sobre la necesidad de acompañar la estabilización macroeconómica con un esquema que contemple la producción: “Es imprescindible seguir bajando la inflación, pero también tener un tipo de cambio adecuado para la producción, fundamentalmente de las economías regionales y las pymes”.
Comparación con Mendoza y el “estándar institucional”
En otro tramo de su análisis, Cornejo destacó lo que definió como el “estándar institucional” en Mendoza y lo contrastó con otros casos a nivel nacional.
“Mendoza tiene un estándar institucional infinitamente superior”, afirmó al referirse a situaciones en las que, según su visión, se discute la continuidad de funcionarios ante determinados hechos.
Además, planteó diferencias entre los criterios judiciales provinciales y federales, al señalar que en Mendoza “se imputa prácticamente apenas hay una denuncia”, algo que –dijo- no es habitual en la Justicia federal.
Santilli y la agenda política
Cornejo también se refirió al desembarco de Diego Santilli en el esquema del gobierno nacional y consideró que su incorporación “conecta muy bien con los intereses” de su gestión.
Sostuvo que el dirigente venía manteniendo diálogo con el Ejecutivo mendocino y destacó que su rol puede facilitar la coordinación política e institucional.