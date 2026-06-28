El invicto caído y un mal resultado con incógnitas para Cambia Mendoza

A su pesar, el presidente del PJ, Emir Félix, dijo que la victoria universitaria es parte de la reconstrucción del PJ mendocino, y en redes festejaron la victoria desde la camporista Anabel Fernández Sagasti hasta el intendente peronista de Maipú, Matías Stevanato, que nada tiene que ver con el kirchnerismo.

Luego, en el triunfo de Adriana García hay que anotar como operadores de primera línea al incombustible ex vicegobernador peronista Carlos Ciurca y al sindicalista docente Gustavo Correa. Fue el jefe del SUTE quien les dijo a sus contactos del gobierno de Cambia Mendoza, al mediodía del martes, que la diferencia en favor de García ya era indescontable.

Es cierto que entre los estudiantes ganó el radical Gabriel Fidel -lo mismo que en las facultades de profesiones liberales- y que García lo hizo entre docentes, auxiliares y graduados, y en aquellas facultades relacionadas con el arte, las ciencias políticas y la educación. Los bajos salarios de docentes que no llegan a fin de mes y el recorte al financiamiento educativo que son responsabilidad del gobierno de Javier Milei influyeron en el resultado, además. Pero eso no explica todo.

En aquella segunda vuelta en la que Adriana García enfrentó a Fidel, al final del día lo que pasó fue que el peronismo ganó y que perdieron Cambia Mendoza, la UCR, el Gobierno provincial, y el ideario mileísta. En el control de daños hay que anotar al gobernador Alfredo Cornejo, quien fue a votar en las dos oportunidades. Ahora se podrá discutir qué tan buena o mala ha sido la gestión de Esther Sanchez, o si Fidel era el mejor candidato; ya que su ADN político y partidario es obvio.

Es esta derrota -la primera para Cambia Mendoza desde que se elige rector de forma directa- la que provocó dudas, temores, movimientos internos y acechanzas en el oficialismo provincial.

El futuro de Cambia Mendoza

Tras el resultado, la pregunta que sobresale es: ¿Puede el cornejismo perder la gobernación el año que viene? Sí, es una posibilidad. Pero antes que el peronismo está la barrera de Luis Petri y La Libertad Avanza. Ambos escollos son una amenaza. Pero también, una oportunidad.

Cornejo, el día que fue a votar en primera vuelta. Hubo insultos de grupos militantes a la salida de la Facultad de Ciencias Políticas.

Alfredo Cornejo tiene un dilema parecido al que hubo en el oficialismo en 2019. No tiene un “candidato propio” natural. Un heredero claro. En charlas internas, le atribuyen a Julio Cobos un dicho: el pasto no crece debajo de los pinos.

Aunque cuenta con un conjunto de ministros de excelencia que constituyen un equipo muy fuerte y que tres o cuatro de ellos podrían encarnar una candidatura a gobernador, hoy individualmente medirían menos que el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, o que el “opositor” Luis Petri. Las comillas se explican solas.

El oficialista de paladar negro que mediría, de acuerdo con el último estudio de la consultora Martha Reale de hace 40 días, es un “candidato de Cornejo” por ahora innominado.

¿Es proyectable el resultado en la UNCuyo?

De momento, los únicos que creen de verdad que el resultado en la UNCuyo es proyectable a 2027 son los peronistas. Tienen dos cartas muy fuertes. Matías Stevanato es el peronista más importante del Gran Mendoza, el de mayor peso electoral, y tiene un equipo que está estudiando los temas centrales de la provincia y pidiendo información a funcionarios con los que guardan buena relación. Están en un input severo. La otra opción es el sanrafaelino Emir Félix. Cualquiera de los dos puede encabezar la fórmula a la gobernación del peronismo. Del mismo modo se pueden apartar y dejar que pase alguien “sacrificable” si el PJ no tiene chances.

Matías Stevanato y Emir Félix juntos en Canal 7.

Pero también es cierto que hay algunos leales a Cornejo que sienten en la piel un fin de ciclo, porque saben que el próximo gobernador aunque fuere de una alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza y ganasen las elecciones, no les sería propio. No hay que enojarse por los finales de temporada. Ocurren en la vida también. Lo que hay que hacer es adaptarse al último baile, cuando llega la hora.

Qué está viendo el gobernador

Ahora… ¿Qué está viendo Alfredo Cornejo, el hombre fuerte del oficialismo? No cree que el resultado de la UNCuyo sea proyectable a 2027, porque hay activos que el oficialismo percibe como propios después de 12 años de gobierno: prolijidad en las cuentas, las reformas en justicia y seguridad, la gestión en salud pública y educación, mayor dureza con los delincuentes, infraestructura, el resarcimiento por Portezuelo del Viento y su correlato en múltiples obras, entre otros logros; o el avance de la minería del cobre pese a las restricciones de la ley 7.722.

A la vez, el Gobierno no tiene beneficio de inventario. Sería injusto culpar a Humberto Mingorance del colapso cloacal de Corralitos, por ejemplo. Pero la verdad es que la Justicia lo imputó como titular de AYSAM por los derrames, y el problema fue de tal magnitud que no hubo soluciones inmediatas. El caso es a modo de ejemplo de que la micro gestión, el “metro cuadrado” de los ciudadanos, es muy complejo.

Los socios que Cornejo ha elegido en el camino llevan consigo algunas mochilas de plomo. Puede que el subsidio por zonas frías sancionado durante el gobierno del impresentable Alberto Fernández haya sido injusto. Pero benefició a todos los mendocinos y la derogación sancionada en Diputados perjudicará a una inmensa mayoría de usuarios de esta provincia. Debe haber sido duro para los legisladores de Cambia Mendoza poner la cara por este recorte. Y por eso están recalculando para cuando se trate en el Senado.

Aportar o no los números para que se evitase una moción de censura o la interpelación del ya renunciado Manuel Adorni fue otro lío. Sólo la renuncia del jefe de gabinete -el sábado a la tarde- le evitó a Rodolfo Suarez, tener que votarle en contra el miércoles en la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación.

2027 a la vista

Entre los potenciales sucesores de Cornejo dentro del “oficialismo ampliado”, ni Yayo Suarez, ni Natalio Mema, ni Tadeo García Zalazar, creen que el resultado en la UNCuyo determine una derrota de Cambia Mendoza y aliados en la elección de gobernador del año próximo. Pero sí advierten el llamado de atención, porque generó conversaciones en torno al desgaste propio de 12 años de gestión provincial.

El gobernador tendría una visión menos dramática: el triunfo peronista en la UNCuyo le resultaría saludable, porque evitará las internas sangrientas y fortalecerá el acuerdo con LLA, por el “riesgo Kuka” que implica hoy el justicialismo, sobre todo con Cristina presa por corrupción o si el candidato a presidente termina siendo Axel Kicillof. Es llamativo, pero justamente por estos factores Cornejo preferiría un peronismo fuerte en 2027. Pero no deberían el gobernador ni el resto de la UCR llegar a diciembre sin un candidato capaz de enfrentar a Luis Petri primero, en una eventual PASO, y al peronismo después. Es cierto que Cornejo está acostumbrado a jugar la pelota sobre la hora. Pero en este caso necesita tiempo para instalar a un candidato competitivo, si quiere prorrogar las gestiones cornejistas otros cuatro años.

Luis Petri y Ulpiano Suarez. ¿Serán competidores en una PASO?

La PASO contra Petri ocurrirá si el que resulte “candidato de Cornejo” o de Cambia Mendoza “puro”, llega con chance a esa instancia. De lo contrario, el postulante del oficialismo ampliado será Luis Petri. Lo dirán las encuestas, el acuerdo con LLA, y las condiciones de la interna.

El libertario que avanza

Luis Petri seguirá adelante porque no necesita de Cornejo, o al menos eso es lo que sostendría en ámbitos privados. Una bendición que para los demás sería indispensable. De acuerdo a la última medición que hizo pública Martha Reale realizada entre el 14 y el 19 de mayo entre 1.200 casos, un eventual “candidato de Cornejo” llegaría casi a 27% de intención de voto, contra 20% de Luis Petri y un 9% de Yayo Suarez. La difusión de esos datos generó enojo en el petrismo. Contestaron con otra encuesta relevada en la semana anterior a la de Reale, que le asignó a Petri 30% de preferencia contra 10% de Yayo Suarez, y apenas del 1% al 3% a los ministros postulados en el cornejismo.

Lógico, habrá que medir otra vez luego de las elecciones en la UNCuyo que podrán ser un caso particular, pero tampoco tanto. Aunque le pegaron fuerte al oficialismo provincial, en el mundo académico lo identifican a Petri con las políticas de Milei. El Gobierno, de hecho, ha salido a medir con una novedad en la grilla: han incluido en la muestra al ex gobernador y actual senador nacional Rodolfo Suarez. Sólo eso da una pista de que Cornejo piensa en la mayor cantidad posible de opciones para enfrentar a Petri.

Un ex que aparece en los planes

¿Puede ser Rodolfo Suarez candidato a gobernador? Tiene una cuestión de lealtad y familiar con su sobrino Yayo, lo que dificulta una potencial candidatura. Nadie en el Gobierno ha hablado con él, además. Pero sí algunos dirigentes radicales, entre ellos algún intendente, preocupados por lo que perciben como “fin de ciclo”.

Suarez tiene un activo: es un componedor por naturaleza y no sería indigerible para LLA. Tampoco pulsea ni compite por liderazgos políticos ni partidarios. No le interesan en absoluto.

Cornejo y Suarez en la entrega del mando, en 2023. Foto/ Cristian Lozano/Diario UNO

Aquellos radicales que hablan con Rodolfo Suarez… ¿serán los mismos que lo hacen con Luis Petri, o con Ulpiano Suarez? A los intendentes les gusta jugar a ganador.

Aunque hay ministros de Cornejo que tienen una gran potencialidad, al considerarlos de modo individual hoy medirían menos que Yayo Suarez. También están lejos de Petri, cuya suerte no está atada a Cambia Mendoza, pero tampoco totalmente al gobierno nacional. Tiene carnet previo de existencia. Hoy, tanto el intendente capitalino como el diputado que se pasó a las filas libertarias, no se dan tregua en una agenda mendocina, recorriendo lugares, relevando necesidades, hablando con gente, sectores, hacedores. Uno es mileísta, el otro se diferencia bien del color violeta.

Existen las conversaciones cruzadas. El presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, tuvo un almuerzo con Yayo Suarez en el que se habló de los números crudos de la gestión, algunos no muy auspiciosos, parece. Kerchner es un cuadro técnico y político a considerar en cualquier equipo.

Tampoco se ha rendido Tadeo García Zalazar. El ex intendente de Godoy Cruz y actual ministro de Educación, DGE e Infancias está haciendo “actos útiles” para ser el candidato y va a jugar hasta el final. Cree que el límite sería diciembre, y tendrá gestión para mostrar. En estos días se conocerán los resultados de las pruebas Aprender tomadas en noviembre del año pasado a chicos de sexto grado de escuelas públicas y privadas. Con resultados nacionales estables, Mendoza habría duplicado la mejora tanto en Lengua como en Matemáticas.

Petri dentro o fuera de la PASO

Hay un matiz importante a señalar. ¿Está asegurado que Petri participe en una PASO contra un candidato de Cornejo? No, y esto va a depender de dos factores: de la profundidad del acuerdo Milei-Cornejo, y de las condiciones que haya para participar. El diputado irá por afuera si sienten que en una PASO lo van a cocinar por anticipado. Salvo que Milei le pida lo contrario, lo que sería opinable.

Ahora, si el próximo escenario es “de tres” con un solo candidato del peronismo, y dos filo oficialistas, puede repetirse el escenario de 2007 y el peronismo gobernará Mendoza otra vez. Pero siempre hay otros escenarios. ¿Alguien puede asegurar que si es marginado, el kirchnerismo no plantará un candidato a gobernador propio en Mendoza? Ya lo hicieron en algunos departamentos, en las últimas elecciones municipales desdobladas que se votaron este año. De hecho, hoy sus bloques legislativos están separados, para sorpresa de nadie.

El “metro cuadrado” de la economía familiar será un factor determinante en la próxima elección. No hay sondeo que no muestre la preocupación porque no alcanza el dinero, el poder adquisitivo en baja, los salarios y el trabajo como problemas de primer orden. Y es allí donde el oficialismo “ampliado” podría tener problemas.

Claro, también hay señales positivas aparte del crecimiento brutal de actividades como la minería, el campo exportador de granos y carne, la pesca y Vaca Muerta. Uno de los postulantes de Cambia Mendoza a la gobernación, que se reúne con empresarios, cuenta que los hombres de negocios ven bien cierto repunte en despachos de hierro y cemento, pero también de azúcar. Este último consumo sería un recorte habitual entre los más empobrecidos.

Lo que viene en el "metro cuadrado"

Puede ocurrir que al próximo gobernador de Mendoza le toque administrar más ajuste, o sufrir la economía en su actual estancamiento con las cuentas públicas apenas a flote, y gracias. Los beneficios de una economía que va virando a la minería y la industria petrolera y energética y la reconversión del campo tardarían en derramar, al menos, un período más. Un caramelo de madera para el próximo gobernador.

Lo que más cerca estaría de dar sus frutos es la producción de la minera San Jorge, en Uspallata. Sus gestores están ocupados de la ingeniería de detalle, pero también de repartir trabajo y servicios en múltiples empresas mendocinas. De hecho, hace poco habrían recibido a un empresario alemán que aterrizó en vuelo privado con un proyecto para hacerse cargo de la mina “llave en mano”, con toda la logística. Pero los dueños de San Jorge lo habrían rechazado. Prefieren empujar la mayor participación de empresas y negocios locales, de modo de mantener el consenso amplio con el que la minera llegó hasta aquí, consiguiendo incluso su aprobación en la Legislatura.

El empresario alemán interesado en el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, el segundo RIGI aprobado en la provincia, habría regresado por donde vino y sin el negocio, que sería el primer derrame real de la minería sobre la exhausta economía local.