La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete volvió a darle actualidad a una serie de imágenes tomadas en Mendoza apenas 44 días antes de su salida del gobierno nacional.
Las imágenes de la última e incómoda visita de Adorni a Mendoza
El ex jefe de Gabinete pasó por El Quemado el 14 de mayo, evitó a la prensa y dejó una secuencia de gestos tensos junto a Alfredo Cornejo
El 14 de mayo, el entonces ministro coordinador llegó al departamento de Las Heras para participar de la inauguración del parque solar El Quemado, el primer proyecto del país que ingresó al RIGI. La obra debía convertirse en el centro de una jornada presentada como histórica para la generación de energía, pero una parte de las miradas terminó posándose sobre otra cuestión.
Adorni ya estaba bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y su presencia había provocado cuestionamientos incluso entre dirigentes aliados al gobierno de Javier Milei. De hecho, el intendente lasherino, Francisco Lo Presti, había dicho que era mejor que Adorni no viniera.
Pero vino. Y las fotografías tomadas por Axel Lloret para Diario UNO retrataron aquel encuentro cargado de silencios, distancias y gestos difíciles de disimular. El gobernador Alfredo Cornejo cumplió con su papel de anfitrión, aunque evitó quedar a solas con el funcionario nacional.
Adorni y la mancha venenosa
Durante la recorrida por El Quemado, Cornejo y Adorni aparecieron acompañados casi permanentemente por el presidente de YPF, Horacio Marín.
El gobernador posó junto al entonces jefe de Gabinete, pero siempre con el empresario formando parte de la escena. No hubo una fotografía que mostrara una señal clara de respaldo político.
La secuencia dejó una imagen especialmente significativa. Mientras Adorni pronunciaba su discurso, Cornejo miraba la pantalla de su teléfono celular, aparentemente concentrado en otra cuestión.
Hubo un breve momento de mayor cercanía cuando el mandatario mendocino le mostró a Adorni un mensaje recibido. Fue una de las pocas escenas de intercambio directo entre ambos durante el acto.
La relación política entre el gobierno provincial y la Casa Rosada no estaba rota. Cornejo seguía siendo uno de los gobernadores aliados de Milei, pero las imágenes evidenciaban que acompañar institucionalmente a Adorni no implicaba brindarle un respaldo personal.
Los funcionarios de Mendoza marcaron distancia
La incomodidad no quedó limitada al gobernador. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, acompañó a las autoridades durante la recorrida por el parque solar. Otros integrantes del Gabinete provincial, como Natalio Mema y Víctor Fayad, evitaron acercarse públicamente a Adorni o quedar incluidos en fotografías junto a él.
Mema acababa de lanzar su candidatura a gobernador de Mendoza y aparecía en las imágenes junto a Cornejo, pero lejos del funcionario nacional.
También fue notoria la ausencia de la vicegobernadora Hebe Casado, quien ya había cuestionado la continuidad del jefe de Gabinete.
El intendente de Las Heras, Lo Presti, sí participó de la inauguración, aunque un día antes había pedido directamente la renuncia de Adorni.
Manuel Adorni se fue de Mendoza sin responder preguntas
La tensión también atravesó la relación con los periodistas que habían llegado hasta El Quemado.
Desde el área de protocolo de la Nación anticiparon que Adorni no conversaría con la prensa. El funcionario brindó un breve discurso, participó del corte de cintas y se retiró rápidamente hacia una camioneta.
No respondió preguntas sobre la investigación judicial, su patrimonio ni las acusaciones que ya habían comenzado a erosionar su posición dentro del gobierno.
Cornejo tampoco habló mucho con los medios aquel día, y abandonó el predio poco después de terminar su intervención.
La partida veloz de Adorni terminó de completar una escena que había sido incómoda desde el comienzo. El funcionario pasó por Mendoza como un relámpago, sin contactos políticos visibles más allá de los estrictamente necesarios y sin muchos dirigentes libertarios que lo acompañaran durante el acto.
La renuncia de Adorni dio otro sentido a aquellas imágenes
Este sábado 27 de junio, poco más de 6 semanas después de aquella visita, Manuel Adorni presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete.
La salida se produjo mientras avanzaba la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y crecían los cuestionamientos por sus declaraciones patrimoniales, sus gastos y el origen de parte de sus bienes.
Conocida la renuncia, las imágenes de El Quemado adquirieron una lectura diferente. Lo que entonces parecía una ceremonia atravesada por la incomodidad ahora puede observarse como una fotografía anticipada del aislamiento político que rodearía al funcionario durante sus últimas semanas en el poder.
En aquel acto nadie anunció una ruptura ni pronunció una crítica pública. Pero los cuerpos, las distancias y las miradas dijeron bastante.
El gigantesco parque solar permaneció como telón de fondo. En primer plano quedó Manuel Adorni, rodeado de autoridades que parecían buscar la manera de acompañarlo sin quedar demasiado cerca.