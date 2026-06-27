Las imágenes de la última e incómoda visita de Adorni a Mendoza

Pero vino. Y las fotografías tomadas por Axel Lloret para Diario UNO retrataron aquel encuentro cargado de silencios, distancias y gestos difíciles de disimular. El gobernador Alfredo Cornejo cumplió con su papel de anfitrión, aunque evitó quedar a solas con el funcionario nacional.

Horacio Marín, Manuel Adorni y Alfredo Cornejo. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Adorni y la mancha venenosa

Durante la recorrida por El Quemado, Cornejo y Adorni aparecieron acompañados casi permanentemente por el presidente de YPF, Horacio Marín.

El gobernador posó junto al entonces jefe de Gabinete, pero siempre con el empresario formando parte de la escena. No hubo una fotografía que mostrara una señal clara de respaldo político.

La secuencia dejó una imagen especialmente significativa. Mientras Adorni pronunciaba su discurso, Cornejo miraba la pantalla de su teléfono celular, aparentemente concentrado en otra cuestión.

Hubo un breve momento de mayor cercanía cuando el mandatario mendocino le mostró a Adorni un mensaje recibido. Fue una de las pocas escenas de intercambio directo entre ambos durante el acto.

Un mensajito acercó un poco a Cornejo y Adorni. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

La relación política entre el gobierno provincial y la Casa Rosada no estaba rota. Cornejo seguía siendo uno de los gobernadores aliados de Milei, pero las imágenes evidenciaban que acompañar institucionalmente a Adorni no implicaba brindarle un respaldo personal.

Los funcionarios de Mendoza marcaron distancia

La incomodidad no quedó limitada al gobernador. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, acompañó a las autoridades durante la recorrida por el parque solar. Otros integrantes del Gabinete provincial, como Natalio Mema y Víctor Fayad, evitaron acercarse públicamente a Adorni o quedar incluidos en fotografías junto a él.

Mema acababa de lanzar su candidatura a gobernador de Mendoza y aparecía en las imágenes junto a Cornejo, pero lejos del funcionario nacional.

Cornejo, Adorni y Marín compartieron una escalera aquel día. No mucho más. Foto: Analía Doña/Diario UNO.

También fue notoria la ausencia de la vicegobernadora Hebe Casado, quien ya había cuestionado la continuidad del jefe de Gabinete.

El intendente de Las Heras, Lo Presti, sí participó de la inauguración, aunque un día antes había pedido directamente la renuncia de Adorni.

Adorni cuando se fue de El Quemado. Se subió a una combi y no habló con la prensa. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Manuel Adorni se fue de Mendoza sin responder preguntas

La tensión también atravesó la relación con los periodistas que habían llegado hasta El Quemado.

Desde el área de protocolo de la Nación anticiparon que Adorni no conversaría con la prensa. El funcionario brindó un breve discurso, participó del corte de cintas y se retiró rápidamente hacia una camioneta.

No respondió preguntas sobre la investigación judicial, su patrimonio ni las acusaciones que ya habían comenzado a erosionar su posición dentro del gobierno.

Cornejo tampoco habló mucho con los medios aquel día, y abandonó el predio poco después de terminar su intervención.

La partida veloz de Adorni terminó de completar una escena que había sido incómoda desde el comienzo. El funcionario pasó por Mendoza como un relámpago, sin contactos políticos visibles más allá de los estrictamente necesarios y sin muchos dirigentes libertarios que lo acompañaran durante el acto.

Las manos y los brazos cruzados. Como quien espera. O como quien no tiene mucho que hacer ahí. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

La renuncia de Adorni dio otro sentido a aquellas imágenes

Este sábado 27 de junio, poco más de 6 semanas después de aquella visita, Manuel Adorni presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete.

La salida se produjo mientras avanzaba la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y crecían los cuestionamientos por sus declaraciones patrimoniales, sus gastos y el origen de parte de sus bienes.

Conocida la renuncia, las imágenes de El Quemado adquirieron una lectura diferente. Lo que entonces parecía una ceremonia atravesada por la incomodidad ahora puede observarse como una fotografía anticipada del aislamiento político que rodearía al funcionario durante sus últimas semanas en el poder.

En aquel acto nadie anunció una ruptura ni pronunció una crítica pública. Pero los cuerpos, las distancias y las miradas dijeron bastante.

El gigantesco parque solar permaneció como telón de fondo. En primer plano quedó Manuel Adorni, rodeado de autoridades que parecían buscar la manera de acompañarlo sin quedar demasiado cerca.