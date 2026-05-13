El intendente de Las Heras, el radical Francisco Lo Presti no maquilló la molestia que le generó saber que a la inauguración del parque solar de YPF, El Quemado, vendría el Jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni.
Lo Presti no se guardó nada: "Adorni debería renunciar, si viene va a empañar un buen anuncio"
El intendente de Las Heras, anfitrión en la inauguración de El Quemado, se molestó con que Manuel Adorni le quite protagonismo al nuevo parque solar
Si bien nadie salió a oficializarlo, desde Nación hicieron saber que la intención es que este jueves lleguen a Mendoza no sólo Adorni, sino también el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el CEO de YPF, Horacio Marín.
Ellos, junto con el gobernador Alfredo Cornejo y el mismo intendente lasherino, serán los encargados de cortar la cinta inaugural de ese parque solar que demandó una inversión cercana a los 210 millones de dólares y fue el primer proyecto aprobado con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el primero en concretarse.
"Yo creo que si viene Adorni va a empañar un buen anuncio como es la puesta en marcha del parque solar más grande del país, porque lógicamente su situación va a atraer toda la cobertura mediática. Lo que él debería hacer es renunciar, resolver su situación en la Justicia y si es inocente podrá volver empoderado", evaluó Lo Presti sin titubear.
El intendente de Las Heras, en donde se levantó ese parque solar de 620 hectáreas, que proyecta alcanzar una capacidad instalada total de 305 MW, se sinceró con que le hubiese encantado que fuese el presidente Javier Milei quien viniera a la inauguración.
"Es que el parque El Quemado es la muestra cabal de que el RIGI funciona, porque no sólo fue el primer proyecto aprobado para acoplarse a esos beneficios, sino porque es el primero que se concluye con una millonaria inversión y será el de mayor generación de energía limpias del país", resaltó el intendente, casi como proyectando lo que le gustaría que se resaltara en las notas que hablen del nuevo parque.
"La situación de Adorni afecta al poder Ejecutivo"
Tras referirse a cómo la situación de Manuel Adorni empañaría el anuncio de la inauguración del parque solar El Quemado, Lo Presti fue más allá y también opinó sobre el impacto que tiene en la gestión y en la figura presidencial.
"Los cuestionamientos y las denuncias sobre su situación patrimonial no sólo afecta la figura que representa como Jefe de Gabinete, sino que ademas desgasta la gestión y tiene repercusión en el Poder Ejecutivo. Yo coincido con quienes le aconsejan que presente su declaración jurada para ponerle fin a las acusaciones y especulaciones", remarcó.
De igual manera, si es que el Jefe de Gabinete viene a la inauguración de El Quemado, será una buena oportunidad para que tanto el intendente Lo Presti como el resto de los funcionarios del Gobierno puedan recordarle la necesidad de que la Nación avance por ejemplo con la obra sobre la ruta 40 (en el tramo que va a San Juan), que es la que deberán recorrer para llegar hasta ese parque solar.