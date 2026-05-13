Lo Presti no se guardó nada: "Adorni debería renunciar, si viene va a empañar un buen anuncio"

Cornejo, Marín y Latorre en el parque solar El Quemado 1 El parque solar de El Quemado, que se inaugura este jueves en Las Heras será el mayor del país, en generación de energía limpia.

"Yo creo que si viene Adorni va a empañar un buen anuncio como es la puesta en marcha del parque solar más grande del país, porque lógicamente su situación va a atraer toda la cobertura mediática. Lo que él debería hacer es renunciar, resolver su situación en la Justicia y si es inocente podrá volver empoderado", evaluó Lo Presti sin titubear.

El intendente de Las Heras, en donde se levantó ese parque solar de 620 hectáreas, que proyecta alcanzar una capacidad instalada total de 305 MW, se sinceró con que le hubiese encantado que fuese el presidente Javier Milei quien viniera a la inauguración.

"Es que el parque El Quemado es la muestra cabal de que el RIGI funciona, porque no sólo fue el primer proyecto aprobado para acoplarse a esos beneficios, sino porque es el primero que se concluye con una millonaria inversión y será el de mayor generación de energía limpias del país", resaltó el intendente, casi como proyectando lo que le gustaría que se resaltara en las notas que hablen del nuevo parque.

"La situación de Adorni afecta al poder Ejecutivo"

Tras referirse a cómo la situación de Manuel Adorni empañaría el anuncio de la inauguración del parque solar El Quemado, Lo Presti fue más allá y también opinó sobre el impacto que tiene en la gestión y en la figura presidencial.

Karina, Diego Santilli, Javier Milei y Manuel Adorni El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, aseguró que la situación de Manuel Adorni no sólo afecta su cargo, sino que también desgasta la gestión de Javier Milei.

"Los cuestionamientos y las denuncias sobre su situación patrimonial no sólo afecta la figura que representa como Jefe de Gabinete, sino que ademas desgasta la gestión y tiene repercusión en el Poder Ejecutivo. Yo coincido con quienes le aconsejan que presente su declaración jurada para ponerle fin a las acusaciones y especulaciones", remarcó.

De igual manera, si es que el Jefe de Gabinete viene a la inauguración de El Quemado, será una buena oportunidad para que tanto el intendente Lo Presti como el resto de los funcionarios del Gobierno puedan recordarle la necesidad de que la Nación avance por ejemplo con la obra sobre la ruta 40 (en el tramo que va a San Juan), que es la que deberán recorrer para llegar hasta ese parque solar.