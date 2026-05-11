La Justicia investiga también a la esposa de Manuel Adorni por las licitaciones de tres empresas

marcela pagano Marcela Pagano, la diputada libertaria que denunció a Manuel Adorni. Foto: X de Marcela Pagano

Puntos clave de la investigación

Grupo Datco: provee servicios tecnológicos a organismos como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas.

National Shipping S.A.: naviera proveedora de YPF (donde Adorni es director titular).

Foggia Group: vinculada con la concesión de Tecnópolis y organizadora de shows de Javier Milei; dirigida por Mara Gorini, cercana a Karina Milei.

La denuncia fue iniciada por la diputada nacional Marcela Pagano, de La Libertad Avanza. El texto judicial menciona un presunto esquema de relaciones comerciales que configuraría un posible entramado de retorno de fondos públicos.

Estas averiguaciones del juez Lijo, que se llevan adelante simultáneamente con la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, buscan determinar si la mujer del funcionario fue favorecida por la gestión de Javier Milei.

En este contexto, fue de vital importancia recabar toda la información vinculada con la facturación y la relación comercial que tienen esas tres firmas con Angeletti, para conocer si existió algún direccionamiento que la haya beneficiado económicamente, debido a que muchas de ellas están relacionadas con diversas entidades del Estado nacional.