El juez Ariel Lijo pidió este lunes las facturas y las órdenes de licitación de tres empresas vinculadas con la consultora perteneciente Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
La Justicia investiga también a la esposa de Manuel Adorni por las licitaciones de tres empresas
La investigación sobre Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito sumó novedades con los pedidos judiciales respecto de la esposa del jefe de Gabinete
El juez solicitó al Grupo Datco, a National Shipping S.A. y a la empresa Foggia, que presenten todas las facturas y documentación relacionada con la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni.
Estas averiguaciones, que se llevan adelante simultáneamente con la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, buscan determinar si la mujer del funcionario fue favorecida por el gobierno a través de contratos irregulares.
Puntos clave de la investigación
- Grupo Datco: provee servicios tecnológicos a organismos como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas.
- National Shipping S.A.: naviera proveedora de YPF (donde Adorni es director titular).
- Foggia Group: vinculada con la concesión de Tecnópolis y organizadora de shows de Javier Milei; dirigida por Mara Gorini, cercana a Karina Milei.
La denuncia fue iniciada por la diputada nacional Marcela Pagano, de La Libertad Avanza. El texto judicial menciona un presunto esquema de relaciones comerciales que configuraría un posible entramado de retorno de fondos públicos.
Estas averiguaciones del juez Lijo, que se llevan adelante simultáneamente con la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, buscan determinar si la mujer del funcionario fue favorecida por la gestión de Javier Milei.
En este contexto, fue de vital importancia recabar toda la información vinculada con la facturación y la relación comercial que tienen esas tres firmas con Angeletti, para conocer si existió algún direccionamiento que la haya beneficiado económicamente, debido a que muchas de ellas están relacionadas con diversas entidades del Estado nacional.