Javier Milei volvió a respaldar al cuestionado Manuel Adorni en la reunión de Gabinete

Claves de la reunión de Gabinete de Javier Milei

Respaldo a Manuel Adorni: en medio de cuestionamientos judiciales, políticos y mediáticos por su situación patrimonial, Javier Milei abrió la sesión con una exposición de 30 minutos ratificando la continuidad de Adorni en su cargo.

en medio de cuestionamientos judiciales, políticos y mediáticos por su situación patrimonial, Javier Milei abrió la sesión con una exposición de 30 minutos ratificando la continuidad de Adorni en su cargo. Tensiones internas: el clima estuvo marcado por el reciente reclamo público de la ministra Patricia Bullrich para que Adorni presente su declaración jurada, lo que generó roces dentro del oficialismo.

patricia bullrich Patricia Bullrich abrió un frente interno en el oficialismo por el caso Manuel Adorni. Foto: Noticias Argentinas

Plan de ajuste y gestión: se discutió una reestructuración del Presupuesto 2026 y se fijaron nuevos recortes en la planta estatal previstos para fines de mayo, que incluyen planes de retiros voluntarios y desvinculaciones.

se discutió una reestructuración del y se fijaron nuevos recortes en la planta estatal previstos para fines de mayo, que incluyen planes de retiros voluntarios y desvinculaciones. Agenda legislativa: junto a los jefes de bloque oficialistas, durante la reunión de Gabinete se analizó el avance de proyectos clave en el Congreso, incluyendo una reforma política y la revisión de la participación argentina en organismos internacionales.

junto a los jefes de bloque oficialistas, durante la reunión de Gabinete se analizó el avance de proyectos clave en el Congreso, incluyendo una reforma política y la revisión de la participación argentina en organismos internacionales. Gestión económica: el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete repasaron lineamientos para lo que resta del año, con el objetivo de profundizar la reorganización administrativa.

Manuel Adorni no contestó preguntas sobre su patrimonio

La jornada incluyó también una conferencia de prensa de Manuel Adorni junto a los ministros Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva, enfocada en anuncios de gestión, aunque sin responder preguntas sobre las causas judiciales que involucran al jefe de ministros.