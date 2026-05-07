La Corte Suprema rechazó el per saltum que pidió Javier Milei para tratar la reforma laboral

fallo de la corte sobre per saltum pedido por el gobierno para la reforma laboral El fallo de la Corte contra el per saltum pedido por el gobierno de Javier Milei.

Los argumentos del rechazo

La Corte fue tajante al señalar que no se daban las condiciones para saltear a la Cámara de Apelaciones. Según el artículo 257 bis del Código Procesal, el per saltum solo es aplicable en casos de competencia federal directa y en situaciones de "notoria gravedad institucional" que exijan una resolución inmediata.

En este caso, el tribunal consideró que no se acreditó la urgencia necesaria para que la Corte tome el expediente antes de que los jueces naturales de segunda instancia den su veredicto final.

El pedido del gobierno había sido presentado el 16 de abril. El objetivo de la gestión de Milei era revertir el escenario de incertidumbre que rodea a la reforma laboral, luego de que fallos de primera instancia cuestionaran la constitucionalidad de varios puntos clave del texto.

Cabe recordar que la CGT fue el principal motor de la impugnación. La central obrera sostiene que la nueva normativa vulnera la protección del trabajo y la libertad sindical, atenta contra la progresividad de los derechos sociales y dificulta el acceso a la Justicia para los trabajadores.

corte suprema de la nacion Los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz Foto: A24

El escenario actual

Tras la decisión de la Corte, la reforma laboral continúa bajo la lupa de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Si bien en un momento se había restituido la vigencia plena de la ley, el proceso judicial ordinario sigue su curso.

Para el gobierno, este fallo representa un revés político y estratégico, ya que buscaba una validación rápida del máximo tribunal para blindar la reforma de futuros amparos. Ahora, la gestión libertaria deberá dar la batalla legal en los tribunales del Trabajo, un terreno que se ha mostrado resistente a las modificaciones planteadas por el Ejecutivo.