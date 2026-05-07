En una decisión que marcó un freno a las pretensiones de Javier Milei de acelerar los tiempos judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves el recurso de per saltum presentado por el Ejecutivo nacional. Con este fallo, el máximo tribunal evitó intervenir de manera directa en la disputa por la validez de la Ley 27.802 de Modernización Laboral -conocida como reforma laboral- obligando al gobierno a esperar las resoluciones de las instancias previas.
La Corte Suprema rechazó el per saltum que pidió Javier Milei para tratar la reforma laboral
El máximo tribunal de la Nación declaró inadmisible el recurso del gobierno y le negó el tratamiento directo a la Ley de Modernización Laboral
La determinación contó con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Para los jueces supremos , el planteo impulsado por la Procuración del Tesoro no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por el Código Procesal Civil y Comercial para habilitar una vía tan excepcional.
Este fallo fue celebrado por la CGT (Confederación General de Trabajo) que desde que la Justicia dispuso sacar el conflicto del fuero laboral, venía reclamando por lo que entendía una acción de la Justicia en favor de Javier Milei.
Los argumentos del rechazo
La Corte fue tajante al señalar que no se daban las condiciones para saltear a la Cámara de Apelaciones. Según el artículo 257 bis del Código Procesal, el per saltum solo es aplicable en casos de competencia federal directa y en situaciones de "notoria gravedad institucional" que exijan una resolución inmediata.
En este caso, el tribunal consideró que no se acreditó la urgencia necesaria para que la Corte tome el expediente antes de que los jueces naturales de segunda instancia den su veredicto final.
El pedido del gobierno había sido presentado el 16 de abril. El objetivo de la gestión de Milei era revertir el escenario de incertidumbre que rodea a la reforma laboral, luego de que fallos de primera instancia cuestionaran la constitucionalidad de varios puntos clave del texto.
Cabe recordar que la CGT fue el principal motor de la impugnación. La central obrera sostiene que la nueva normativa vulnera la protección del trabajo y la libertad sindical, atenta contra la progresividad de los derechos sociales y dificulta el acceso a la Justicia para los trabajadores.
El escenario actual
Tras la decisión de la Corte, la reforma laboral continúa bajo la lupa de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Si bien en un momento se había restituido la vigencia plena de la ley, el proceso judicial ordinario sigue su curso.
Para el gobierno, este fallo representa un revés político y estratégico, ya que buscaba una validación rápida del máximo tribunal para blindar la reforma de futuros amparos. Ahora, la gestión libertaria deberá dar la batalla legal en los tribunales del Trabajo, un terreno que se ha mostrado resistente a las modificaciones planteadas por el Ejecutivo.