Otro fallo le dio la razón a Javier Milei y la causa de la reforma laboral salió de la Justicia del Trabajo

Sin embargo, si la Cámara en lo Laboral decidiera que la causa debiera seguir en su fuero, será la Corte Suprema de Justicia la que deba dirimir.

CGT Otro revés sufrió la CGT en la causa que inició para que la reforma laboral sea declarada inconstitucional. Foto: Noticias Argentinas

El conflicto CGT-gobierno nacional

El tribunal laboral que debe definir qué hacer es el mismo que días atrás definió la suspensión de la cautelar que impedía la aplicación de la ley. Los jueces fueron recusados por la CGT y podrían tomar dos vías: tratar de sostener el expediente (y dejar la decisión en manos de la Corte) o cederlo al Contencioso y así salir de escena.

El conflicto se originó cuando el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se declaró competente para intervenir en la causa. En ese marco, el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 rechazó ese criterio y dispuso remitir las actuaciones a la Cámara del Trabajo.

Por eso, la cámara resolvió que le corresponde intervenir para dirimir la contienda y determinó que el expediente debe continuar en el fuero contencioso administrativo federal, de acuerdo con lo establecido en la ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

En su resolución, el tribunal cuestionó el trámite adoptado por el juzgado laboral, al señalar que se apartó del procedimiento previsto para este tipo de planteos y generó un conflicto innecesario que afecta la celeridad del proceso.

Al analizar la cuestión, los camaristas consideraron que el caso involucra aspectos federales que exceden el ámbito del derecho laboral, entre ellos la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial, lo que justifica la intervención del fuero contencioso administrativo.

Para la central obrera, es una mala noticia: saben que el Fuero Contencioso es afín a la gestión Javier Milei y convalidará la vigencia total de la normativa que cuestionó mediante una cautelar por inconstitucionalidad. De todas maneras, al igual que el gobierno, sabe que el recorrido judicial finalizará en el máximo tribunal de Justicia, la Corte Suprema.