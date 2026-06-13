Cornejo destacó el regreso de IMPSA a Venezuela tras años de un contrato paralizado

Alfredo Cornejo IMPSA Alfredo Cornejo celebró el acuerdo de IMPSA con Venezuela. Foto: redes sociales

Qué implica el acuerdo de IMPSA con Venezuela

La confirmación llegó desde la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, que informó la firma de un acuerdo con IMPSA para culminar la Central Hidroeléctrica Tocoma y avanzar en trabajos vinculados al Sistema Eléctrico Nacional.

Según comunicó el gobierno de Delcy Rodríguez, las obras permitirán incorporar 2.640 megavatios al sistema energético venezolano.

El entendimiento representa un avance decisivo en negociaciones que la empresa mendocina de capitales estadounidenses venía desarrollando desde hace meses para retomar proyectos que quedaron inconclusos hace más de una década.

Un proyecto de IMPSA que estuvo frenado por años

Tal como publicó Diario UNO días atrás, IMPSA se encontraba en la etapa final de renegociación de antiguos contratos con la estatal venezolana Corpoelec.

Aquellos acuerdos se habían paralizado hace más de diez años debido a problemas de financiamiento y falta de pagos durante la gestión de Nicolás Maduro.

turbina impsa Los equipos para las obras en Venezuela fueron fabricados por IMPSA en Mendoza.

Sin embargo, a comienzos de este año la compañía obtuvo una licencia de Estados Unidos que le permitió retomar las gestiones para exportar e instalar equipamiento destinado a Venezuela.

El proyecto contempla la puesta en marcha de unidades de generación en la Central Hidroeléctrica Tocoma y la rehabilitación de equipos en la central Macagua, dos instalaciones estratégicas para el sistema energético venezolano.

Maquinaria fabricada en Mendoza

Uno de los aspectos más relevantes para Mendoza es que gran parte de la maquinaria necesaria para estas obras ya fue fabricada por IMPSA y permanece almacenada en los galpones de la empresa.

Según habían explicado fuentes de la compañía, aproximadamente el 60% de los equipos destinados a Tocoma ya están construidos.

La reactivación del contrato permitiría poner en valor ese equipamiento desarrollado en Mendoza y movilizar una amplia red de proveedores industriales vinculados a la empresa.

jorge salcedo impsa

Por eso, Alfredo Cornejo remarcó que la noticia trasciende a la propia compañía.

"Es una buena noticia para Mendoza, para la industria argentina y para todos los que creemos que el conocimiento, la innovación y el trabajo son la base del desarrollo", sostuvo.

El regreso de IMPSA, una empresa emblemática

Con más de 115 años de trayectoria, presencia en más de 40 países y más de 180 proyectos hidroeléctricos desarrollados en el mundo, IMPSA busca consolidar una nueva etapa luego de atravesar años de crisis financiera y cambios en su estructura accionaria.

La firma del acuerdo con Venezuela representa uno de los contratos internacionales más importantes que la compañía logró reactivar desde su proceso de recuperación y vuelve a posicionar a la empresa mendocina en grandes proyectos de infraestructura energética de América Latina.