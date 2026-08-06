Incidentes frente al Congreso durante el debate por la ley de propiedad privada: 12 detenidos y 5 heridos

A partir de ese momento se produjeron corridas y enfrentamientos entre los grupos ubicados en las inmediaciones del Parlamento y los efectivos desplegados para custodiar la zona. Según fuentes del operativo, varios manifestantes arrojaron piedras y otros objetos contra las fuerzas de seguridad.

En medio de los disturbios, algunos participantes rompieron baldosas, bancos y partes de la vereda de la plaza para utilizar los fragmentos como proyectiles. La jornada dejó al menos 12 personas detenidas y varios efectivos heridos.

Entre los policías afectados, un integrante de Gendarmería recibió un impacto de piedra en la cabeza y debió ser trasladado al Hospital Churruca. Además, un efectivo de Prefectura recibió atención médica durante el operativo.

Un operativo con más de 800 efectivos y cortes en el centro porteño

El despliegue de seguridad incluyó a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de la Ciudad. Foto: El Cronista

El despliegue de seguridad incluyó a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de la Ciudad. En total, participaron unos 820 agentes para controlar la movilización y garantizar el funcionamiento del perímetro establecido alrededor del Congreso.

Desde temprano se aplicó el protocolo antipiquetes, con restricciones de circulación en distintos puntos del centro porteño. Las zonas más afectadas fueron las avenidas Hipólito Yrigoyen, Callao, Entre Ríos y Rivadavia, donde se concentraron los principales momentos de tensión.

Con el avance de la tarde, las fuerzas de seguridad ampliaron el área de control y desplazaron a los manifestantes hacia la avenida 9 de Julio. La Prefectura, la Infantería y la Policía de la Ciudad realizaron movimientos para liberar las inmediaciones del Congreso.

La Policía porteña también desplegó un camión hidrante sobre el corredor del Metrobús, uno de los sectores donde se produjeron los mayores cruces entre los efectivos y los manifestantes. Hacia la noche, la mayor parte de la protesta ya se había desconcentrado, aunque continuaba el operativo en la zona.