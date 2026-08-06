Unas 5.000 personas marcharon en Mendoza en contra de las reformas de la ley de tierras

Bajo la consigna "La Patria no se vende" cientos de personas recorrieron las calles del centro mendocino. Foto: Diario UNO/Cristian Lozano

El reclamo contra el capítulo de tierras

La marcha en Mendoza fue parte de una jornada nacional de protestas que tuvo como eje el rechazo al denominado Capítulo VII de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido a la reforma de la Ley de Tierras Rurales N° 26.737.

Ese apartado del proyecto proponía cambios sobre las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Entre los puntos cuestionados estaba la eliminación o ampliación del límite nacional para la venta de campos a capitales extranjeros.

Organizaciones políticas, civiles y mendocinos autoconvocados participaron de la movilización. Foto: Diario UNO/Cristian Lozano

Además, planteaba quitar restricciones para la compra de tierras ubicadas en zonas consideradas estratégicas por su productividad o por la presencia de recursos hídricos, como espejos, fuentes o nacientes de agua.

También hubo protestas frente al Congreso

La jornada tuvo su principal concentración en Buenos Aires, donde organizaciones sociales, políticas, sindicales y ambientales marcharon hacia el Congreso de la Nación desde las 15, mientras el Senado debatía el proyecto.

El debate legislativo continuó sin el capítulo referido a la Ley de Tierras, ya que el oficialismo decidió retirar ese apartado del dictamen ante la falta de apoyo necesario para aprobarlo en la Cámara Alta.

Jóvenes se movilizaron en contra de la ley de Tierras. Foto: Diario UNO/Cristian Lozano

El rechazo había sido expresado por distintos sectores, entre ellos gobernadores, senadores, organizaciones ambientales, comunidades originarias y centrales sindicales, pero también por actores, actrices, músicos y otros artistas populares, que advertían sobre posibles consecuencias vinculadas con la soberanía territorial y al control de recursos estratégicos.

Qué proponía la reforma de la Ley de Tierras

La Ley de Tierras Rurales N° 26.737, sancionada en 2011, establece límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El capítulo eliminado del proyecto buscaba modificar esas restricciones.

Entre los cambios planteados figuraba la posibilidad de elevar el porcentaje máximo de tierras rurales en manos extranjeras de 15% a 25%, además de flexibilizar las condiciones para compras en determinadas zonas y la intervención estatal en esos procesos.

Finalmente, el oficialismo retiró ese capítulo para permitir que el resto del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada continuara su tratamiento en el Senado.