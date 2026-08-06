El rechazo a la Ley de Tierras también movilizó a los mendocinos a pesar de que este capítulo fue excluido del tratamiento en la sesión del Senado. Unas 5.000 personas, entre organizaciones políticas, sociales y ambientales marcharon en Mendoza en contra del capítulo 7 del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, a pesar de haber sido quitado del debate de este jueves.
Unas 5.000 personas marcharon en Mendoza en contra de las reformas de la ley de tierras
La movilización comenzó a las 17.30 en San Martín y Peatonal Sarmiento y, al momento de partir, la columna de manifestantes se extendía por unas siete cuadras
La concentración comenzó pasadas las 17.30 en la intersección de San Martín y Peatonal Sarmiento, donde comenzaron a reunirse integrantes de distintas agrupaciones como el MST, la JP, La Cámpora, PCR, Libres del Sur y el Movimiento Evita.
La columna inició la marcha cerca de las 18.30 y recorrió las calles del centro mendocino con carteles y banderas en rechazo a las modificaciones que planteaba el proyecto sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
El reclamo contra el capítulo de tierras
La marcha en Mendoza fue parte de una jornada nacional de protestas que tuvo como eje el rechazo al denominado Capítulo VII de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido a la reforma de la Ley de Tierras Rurales N° 26.737.
Ese apartado del proyecto proponía cambios sobre las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Entre los puntos cuestionados estaba la eliminación o ampliación del límite nacional para la venta de campos a capitales extranjeros.
Además, planteaba quitar restricciones para la compra de tierras ubicadas en zonas consideradas estratégicas por su productividad o por la presencia de recursos hídricos, como espejos, fuentes o nacientes de agua.
También hubo protestas frente al Congreso
La jornada tuvo su principal concentración en Buenos Aires, donde organizaciones sociales, políticas, sindicales y ambientales marcharon hacia el Congreso de la Nación desde las 15, mientras el Senado debatía el proyecto.
El debate legislativo continuó sin el capítulo referido a la Ley de Tierras, ya que el oficialismo decidió retirar ese apartado del dictamen ante la falta de apoyo necesario para aprobarlo en la Cámara Alta.
El rechazo había sido expresado por distintos sectores, entre ellos gobernadores, senadores, organizaciones ambientales, comunidades originarias y centrales sindicales, pero también por actores, actrices, músicos y otros artistas populares, que advertían sobre posibles consecuencias vinculadas con la soberanía territorial y al control de recursos estratégicos.
Qué proponía la reforma de la Ley de Tierras
La Ley de Tierras Rurales N° 26.737, sancionada en 2011, establece límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El capítulo eliminado del proyecto buscaba modificar esas restricciones.
Entre los cambios planteados figuraba la posibilidad de elevar el porcentaje máximo de tierras rurales en manos extranjeras de 15% a 25%, además de flexibilizar las condiciones para compras en determinadas zonas y la intervención estatal en esos procesos.
Finalmente, el oficialismo retiró ese capítulo para permitir que el resto del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada continuara su tratamiento en el Senado.
En pocas palabras
- Rechazo a Ley de Tierras: más de 5.000 personas marcharon en Mendoza contra las reformas.
- Capítulo 7: el proyecto buscaba modificar restricciones para la compra de tierras rurales por extranjeros.
- Debate nacional: la movilización fue parte de protestas en todo el país frente al Congreso de la Nación.