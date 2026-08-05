El rechazo a la modificación de la ley de tierras que proponía Javier Milei no fue sólo de organizaciones políticas -incluidas las aliadas al presidente- gremiales y sociales. También los famosos metieron presión con publicaciones en sus redes o en entrevistas con medios de comunicación.
Ley de tierras: desde Licha Martínez hasta Tini Stoessel, muchos famosos rechazaron los cambios a la norma
Personalidades del arte, la cultura y el deporte se expresaron en contra de la extranjerización de tierras que finalmente no se tratará en el Senado
Esas manifestaciones públicas seguramente influyeron en la decisión del oficialismo de eliminar el capítulo referido a la ampliación de 15% a 25% para la denominada extranjerización de tierras. Es que además de que se expresaron quienes critican habitualmente las políticas mileístas -como Lali Espósito por ejemplo- lo hicieron otras personalidades que no han mostrado -al menos públicamente- preferencias políticas.
Lo cierto es que desde el futbolista del seleccionado argentino Lisandro Martínez, hasta el rapero Dillom publicaron sus opiniones contrarias a esta ley que finalmente no se tratará este jueves porque sus impulsores no lograron los consensos necesarios.
Famosos en contra de la modificación de la ley de tierras
La mayoría de los que hicieron publicaciones en sus rede aparte de dar conocer su opinión, también hizo llamados a movilizarte este jueves junto a los distintos partidos y organizaciones que convocaron a una marcha que quizás ahora -caído el tratamiento de la polémica ley- no sea tan masiva,
Además de Licha Martínez y Dillom también se manifestaron, entre otros, Emilia Mernes, Tini Stoessel, Ca7triel, Emilia Mernes, Juana Molina, Malena Pichot, Dolores Fonzi y La Joaqui.
Lali Espósito: difundió la convocatoria del Observatorio de Tierras y publicó un video llamando a concentrar frente al Congreso. "Nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso, para defender nuestra tierra, el agua y nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí", afirmó.
Tini Stoessel: compartió en sus historias de Instagram una imagen de la bandera argentina acompañada por la consigna "La Patria no se vende".
Dillom: durante su presentación en Central Park (Nueva York), el rapero desplegó una bandera argentina con la frase "La Patria no se vende" e invitó a movilizarse.
Emilia Mernes: compartió un informe de Amnistía Internacional donde la entidad remarca que "defender la tierra es defender los derechos humanos".
Ca7triel: publicó una contundente historia en Instagram advirtiendo a sus seguidores: "Guarda que quieren vender la Patagonia".
La Joaqui: también sumó su adhesión compartiendo los mensajes de reclamo ambiental y territorial.
Lisandro Licha Martínez: el defensor de la Selección argentina de fútbol se sumó al reclamo publicando en su cuenta oficial la frase "Las tierras argentinas no se venden".
Dolores Fonzi: la actriz y directora de cine instó a participar de la movilización con un mensaje directo: "Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen".
Colectivo de actrices y referentes culturales: las actrices Juana Molina, Malena Pichot, Laura Azcurra, Celina Font, Valentina Bassi y Mirta Busnelli multiplicaron en sus perfiles los afiches y llamados a marchar.
Martín Cirio: el influencer analizó el proyecto en sus redes señalando que la propuesta afectaba "recursos naturales que un montón de países protegen, países que tanto admiran, como Estados Unidos y demás que resguardan sus tierras y acá se va a rifar el país".
Nicki Nicole: replicó un compendio informativo bajo el lema "Argentina no se vende", alertando que "13 millones de hectáreas están en manos extranjeras: equivalen al territorio de Santa Fe, Grecia, Inglaterra y 11 Islas Malvinas".
L-Gante: el cantante de RKT envió un mensaje a su público. "Llamado importante a toda la gente del pueblo argentino. Presten atención a los planes y las nuevas leyes que están queriendo imponer para nuestro país. No se dejen engañar y no apoyen el negociamiento de nuestras tierras", sumó.
En pocas palabras
- Famosos en contra: varias personalidades del arte, cultura y deporte rechazaron la ley de extranjerización de tierras.
- Presión pública: manifestaciones en redes sociales y llamados a movilización influyeron en la decisión oficialista.
- Ley modificada: el oficialismo eliminó el capítulo que ampliaba el porcentaje de extranjerización de tierras.