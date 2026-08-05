Ley de tierras: desde Licha Martínez hasta Tini Stoessel, muchos famosos rechazaron los cambios a la norma

"Defender la tierra", escribió Licha Martínez en su Instagram. Foto: Instagram Lisandro Martínez

Famosos en contra de la modificación de la ley de tierras

La mayoría de los que hicieron publicaciones en sus rede aparte de dar conocer su opinión, también hizo llamados a movilizarte este jueves junto a los distintos partidos y organizaciones que convocaron a una marcha que quizás ahora -caído el tratamiento de la polémica ley- no sea tan masiva,

Además de Licha Martínez y Dillom también se manifestaron, entre otros, Emilia Mernes, Tini Stoessel, Ca7triel, Emilia Mernes, Juana Molina, Malena Pichot, Dolores Fonzi y La Joaqui.

Lali Espósito: difundió la convocatoria del Observatorio de Tierras y publicó un video llamando a concentrar frente al Congreso. "Nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso, para defender nuestra tierra, el agua y nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí", afirmó.

Tini Stoessel: compartió en sus historias de Instagram una imagen de la bandera argentina acompañada por la consigna "La Patria no se vende".

Posteo de Dillom. Foto: Instagram de Dillom.

Dillom: durante su presentación en Central Park (Nueva York), el rapero desplegó una bandera argentina con la frase "La Patria no se vende" e invitó a movilizarse.

Emilia Mernes: compartió un informe de Amnistía Internacional donde la entidad remarca que "defender la tierra es defender los derechos humanos".

Ca7triel: publicó una contundente historia en Instagram advirtiendo a sus seguidores: "Guarda que quieren vender la Patagonia".

La Joaqui: también sumó su adhesión compartiendo los mensajes de reclamo ambiental y territorial.

Lisandro Licha Martínez: el defensor de la Selección argentina de fútbol se sumó al reclamo publicando en su cuenta oficial la frase "Las tierras argentinas no se venden".

Dolores Fonzi: la actriz y directora de cine instó a participar de la movilización con un mensaje directo: "Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen".

View this post on Instagram

Colectivo de actrices y referentes culturales: las actrices Juana Molina, Malena Pichot, Laura Azcurra, Celina Font, Valentina Bassi y Mirta Busnelli multiplicaron en sus perfiles los afiches y llamados a marchar.

Martín Cirio: el influencer analizó el proyecto en sus redes señalando que la propuesta afectaba "recursos naturales que un montón de países protegen, países que tanto admiran, como Estados Unidos y demás que resguardan sus tierras y acá se va a rifar el país".

Nicki Nicole: replicó un compendio informativo bajo el lema "Argentina no se vende", alertando que "13 millones de hectáreas están en manos extranjeras: equivalen al territorio de Santa Fe, Grecia, Inglaterra y 11 Islas Malvinas".

L-Gante: el cantante de RKT envió un mensaje a su público. "Llamado importante a toda la gente del pueblo argentino. Presten atención a los planes y las nuevas leyes que están queriendo imponer para nuestro país. No se dejen engañar y no apoyen el negociamiento de nuestras tierras", sumó.