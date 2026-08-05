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Tajante postura

"No se venden": Lisandro Martínez explotó y se manifestó contra los cambios en la Ley de Tierras

El defensor de la Selección argentina volvió a involucrarse en los asuntos del país y dejó un contundente mensaje en sus redes sociales

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Lisandro Martínez dejó en clara su postura con respecto a la Ley de Tierras. 

Lisandro Martínez dejó en clara su postura con respecto a la Ley de Tierras. 

En medio de un escenario de alta tensión y debate por las recientes medidas impulsadas por el Gobierno, Lisandro Martínez alzó la voz con un contundente mensaje en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral y acaparó la atención de todos los portales.

El defensor central campeón del mundo compartió una placa con la frase "Las tierras argentinas no se venden", una postura tajante que sintoniza con el descontento de diversos sectores frente a la flexibilización de las normativas de dominio territorial. La repercusión fue inmediata, desatando una marea de interacciones a favor y en contral del defensor central.

Lisandro Martínez dejó en clara su postura sobre la Ley de Tierras en las redes sociales.

Lisandro Martínez dejó en clara su postura sobre la Ley de Tierras en las redes sociales.

El trasfondo de la polémica por la Ley de Tierras

La fuerte declaración del zaguero no tardó en escalar en las plataformas digitales, donde los usuarios comenzaron a replicar la consigna en sintonía con el debate de fondo sobre la Ley de Tierras.

Las modificaciones impulsadas desde el Ejecutivo, que apuntan a remover trabas históricas, flexibilizar los topes de adquisición para extranjeros y ampliar los márgenes en zonas estratégicas, mantienen en alerta tanto a sectores opositores como a defensores de los recursos naturales.

Mientras los impulsores de la desregulación sostienen que estas medidas son fundamentales para inyectar dinamismo a la economía y captar inversiones externas, los críticos como Lisandro Martínez advierten sobre el riesgo latente de una extranjerización masiva de suelo productivo.

En este escenario polarizado, la irrupción de una figura de peso internacional como Lisandro Martínez sirve para amplificar el malestar y llevar el tema directo a millones de personas.

Lisandro Martínez, 100% involucrado

Lejos de mantenerse al margen de la coyuntura del país, esta no es la primera vez que el defensor de la Selección Argentina interviene con opiniones de fuerte contenido social que encienden el debate en las redes sociales.

En marzo del año pasado, el central del Manchester United ya se había manifestado con dureza al repudiar la represión policial contra los jubilados que se manifestaban pacíficamente, escribiendo un categórico "Qué impotencia y qué vergüenza que se metan así con los jubilados".

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