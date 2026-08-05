"No se venden": Lisandro Martínez explotó y se manifestó contra los cambios en la Ley de Tierras

Las modificaciones impulsadas desde el Ejecutivo, que apuntan a remover trabas históricas, flexibilizar los topes de adquisición para extranjeros y ampliar los márgenes en zonas estratégicas, mantienen en alerta tanto a sectores opositores como a defensores de los recursos naturales.

Mientras los impulsores de la desregulación sostienen que estas medidas son fundamentales para inyectar dinamismo a la economía y captar inversiones externas, los críticos como Lisandro Martínez advierten sobre el riesgo latente de una extranjerización masiva de suelo productivo.

En este escenario polarizado, la irrupción de una figura de peso internacional como Lisandro Martínez sirve para amplificar el malestar y llevar el tema directo a millones de personas.

Lisandro Martínez, 100% involucrado

Lejos de mantenerse al margen de la coyuntura del país, esta no es la primera vez que el defensor de la Selección Argentina interviene con opiniones de fuerte contenido social que encienden el debate en las redes sociales.

En marzo del año pasado, el central del Manchester United ya se había manifestado con dureza al repudiar la represión policial contra los jubilados que se manifestaban pacíficamente, escribiendo un categórico "Qué impotencia y qué vergüenza que se metan así con los jubilados".