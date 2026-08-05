Aumentaron los costos de patentamiento y transferencia de vehículos en todo el país

Aunque la publicación normativa se concretó durante las primeras horas de esta jornada, los nuevos valores comerciales tienen aplicación retroactiva al primer día del mes de agosto. Esta situación afecta directamente el presupuesto que deben contemplar tanto compradores como vendedores al momento de concretar operaciones de compraventa en el mercado local.

Cambios en el sistema registral de los vehículos. Las nuevas tasas se aplican desde esta semana.

El objetivo central expresado por el organismo del gobierno nacional radica en adecuar los valores impositivos de referencia a la realidad económica imperante en el sector. Al ajustar las bases imponibles sobre cada unidad comercializada, el costo final de los trámites registrales sufre una modificación proporcional al valor actualizado de los automóviles o motocicletas.

Cómo incide la nueva tabla en la transferencia automotor

Para establecer los montos actualizados de cada modelo, la dirección nacional aplicó un procedimiento técnico comparativo de mercado. La evaluación confrontó las cifras previas con los reportes estadísticos provistos por las principales entidades privadas del sector automotor, garantizando un esquema uniforme en todas las jurisdicciones registrales del país.

De esta manera, la liquidación de los aranceles para la inscripción inicial de vehículos cero kilómetros y para las unidades usadas incorpora las cotizaciones recopiladas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina y la Cámara del Comercio Automotor. La actualización busca reflejar de forma precisa las variaciones de precios registradas en las ventas físicas.

El contexto comercial en el cual se aplica esta modificación técnica muestra números a la baja dentro del mercado de unidades cero kilómetros. Según las últimas cifras sectoriales difundidas, las inscripciones iniciales registraron una caída interanual del 30,6 por ciento durante el transcurso del mes de julio recién finalizado.

El procedimiento para la transferencia automotor de modelos omitidos

La normativa contempla un mecanismo específico para aquellos vehículos cuya marca, modelo o año de fabricación no figuren explícitamente en la lista oficial. En estos casos puntuales, los Registros del Automotor distribuidos en Mendoza y todo el país deberán aplicar un criterio de cálculo complementario para determinar la base imponible.

Para calcular el monto sobre el cual se liquidarán las tasas registrales correspondientes se deberán adicionar un 8% al valor prefijado para el modelo del año inmediato anterior. Este procedimiento busca mantener la equidad fiscal en aquellos modelos importados o poco frecuentes que no cuentan con cotización masiva.

Nuevos valores aplican los Registro Automotor para el patentamiento y transferencia de los vehículos.

El listado completo que contiene la valuación fiscal de cada modelo puede ser verificado por los usuarios interesados de manera libre en la plataforma digital del registro.

Pasos para iniciar el Formulario 08 en la transferencia automotor

En el marco de estas adecuaciones arancelarias, el gobierno nacional recordó la vigencia de herramientas digitales para agilizar las operaciones. El inicio de la transferencia digital mediante la precarga de datos en los formularios informáticos permite agilizar sustancialmente los plazos de atención y reducir trámites presenciales innecesarios.

El procedimiento se pone en marcha completando el Formulario 08 de manera remota mediante la plataforma oficial del Estado nacional. Para completar este proceso, tanto la parte vendedora como la compradora deben ingresar sus datos de identificación personal, la clave única de identificación tributaria y la información del dominio.

Una vez finalizada la carga virtual de la documentación requerida, el sistema otorga un turno para ratificar el trámite con la firma presencial ante el encargado registral correspondiente. Esta modalidad digital busca simplificar los pasos administrativos y brindar mayor previsibilidad a las partes involucradas en el traspaso del dominio.