En los lugares donde la gente puede ir a disfrutar de una rica comida, hay miles de objetos y cosas que están presentes en cualquier punto y pocos nos preguntamos para qué sirven o por qué están allí. En este caso, uno de los más comunes y vistos está en los bares y restaurantes: las servilletas de papel.
Pocos lo saben, pero las servilletas de los bares no sirven para limpiar: cuál es su verdadero uso
Estas servilletas son populares porque son las clásicas que forman parte de restaurantes y bares; sin embargo, su uso no está en lo que la mayoría cree
Cualquiera que haya pasado por un bar tradicional de seguro ha visto un servilletero metálico sobre la mesa y servilletas blancas un tanto duras que llegan a raspar la cara. Pues seguro habrás notado que no ayudan a limpiar o absorber líquido del todo, entonces, si son servilletas, ¿qué otro uso pueden tener? Te lo contamos.
Pocos lo saben, pero las servilletas de los bares no sirven para limpiar: cuál es su verdadero uso
Suele pasar con este tipo de servilletas que uno intenta limpiarse una gota de grasa, líquido, secarse los dedos o la boca, pero la servilleta parece no absorber ni servir de nada. Se arruga, se pega y parece una hoja de papel sobre la mesa.
Sin embargo, su diseño no es para nada accidental, ya que esas servilletas clásicas de bar no estaban diseñadas principalmente para limpiar. Su función era otra. Básicamente, servían para agarrar alimentos grasosos sin mancharse directamente las manos. Es decir, servían como una "barrera" entre los dedos y la comida, no como un papel absorbente.
Si alguien las usaba para envolver una medialuna, agarrar una torta frita, levantar una porción de pizza o tomar una milanesa frita, la servilleta cumplía su función correctamente.
El problema es que con el paso del tiempo se fue desconociendo su verdadero uso y las personas se acostumbraron a usarlas como servilletas, pese a no ser su función. Además, se hicieron populares porque siempre fueron baratas, fáciles de imprimir y viables como soporte publicitario. Para un bar de barrio, una cafetería o una casa de comidas, ofrecen una doble ventaja; entonces su uso real se desvirtuó.
En pocas palabras
- Uso original: Las servilletas clásicas de bar no fueron diseñadas para limpiar, sino para sujetar alimentos grasosos y evitar mancharse las manos.
- Función principal: Servían como barrera entre los dedos y la comida, como al tomar una porción de pizza o una medialuna.
- Desvirtuación actual: Con el tiempo, su uso se desvirtuó hacia la limpieza, a pesar de su limitada capacidad de absorción, y se popularizaron por su bajo costo y potencial publicitario.