Pocos lo saben, pero las servilletas de los bares no sirven para limpiar: cuál es su verdadero uso

Sin embargo, su diseño no es para nada accidental, ya que esas servilletas clásicas de bar no estaban diseñadas principalmente para limpiar. Su función era otra. Básicamente, servían para agarrar alimentos grasosos sin mancharse directamente las manos. Es decir, servían como una "barrera" entre los dedos y la comida, no como un papel absorbente.

La servilleta clásica de bar.

Si alguien las usaba para envolver una medialuna, agarrar una torta frita, levantar una porción de pizza o tomar una milanesa frita, la servilleta cumplía su función correctamente.

El problema es que con el paso del tiempo se fue desconociendo su verdadero uso y las personas se acostumbraron a usarlas como servilletas, pese a no ser su función. Además, se hicieron populares porque siempre fueron baratas, fáciles de imprimir y viables como soporte publicitario. Para un bar de barrio, una cafetería o una casa de comidas, ofrecen una doble ventaja; entonces su uso real se desvirtuó.