Al momento de decorar la mesa navideña, siempre intentamos darle un toque especial y único, no solo para sorprender a tus invitados, sino para crear un ambiente festivo y acogedor que simboliza unión, celebración y tradición.
Cómo doblar las servilletas para decorar la mesa navideña de un forma original y llamativa
Si quieres sorprender a tus invitados, te proponemos dos ideas únicas y especiales para decorar tu mesa navideña con servilletas
En esta ocasión te enseñaremos a doblar las servilletas decoradas para que puedas usarlas en la mesa navideña de una manera original.
¿Cómo doblar las servilletas para decorar la mesa navideña?
Opción 1
Para esta primera idea, solo tienes que girar la servilleta de forma tal que de frente veas un rombo. A continuación, irás tomando cada una de las puntas (serán 4) y las comenzarás a doblar hacia arriba, la servilleta que sigue deberá doblarse apenas un poco menos que la anterior y así sucesivamente.
Con mucho cuidado, da vuelta la servilleta para el lado que ha quedado liso, y dobla hacia adentro las puntas de los costados. Vuelve a dar vuelta la servilleta y habrás conseguido un pinito de Navidad.
Si lo deseas, puedes dejarlo así, o volver a doblar cada una de las puntas hacia arriba para darle más cuerpo. Cada una de las puntas deberá ir introducida en la parte de arriba. A continuación te dejamos el video explicativo.
Opción 2
Para esta segunda opción, abre la servilleta y dóblala de tal forma que te quede un triángulo. Ahora comienza doblando desde abajo (la base) hacia arriba como si hicieras un abanico. Una vez que llegues a la cima, dobla la servilleta por la mitad y habrás conseguido una especie de hoja. Si lo deseas, puedes sujetarlos por abajo con una cinta o hilo, o pegarlos con plasticola.
Cualquiera de estas dos ideas te ayudará a decorar tu mesa navideña de una manera especial, y además podrás sorprender a todos tus seres queridos. Te aconsejamos hacerlo con las servilletas que vienen decoradas, en lugar de las típicas blancas.