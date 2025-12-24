Inicio Sociedad Servilleta
Decoración

Cómo doblar las servilletas para decorar la mesa navideña de un forma original y llamativa

Si quieres sorprender a tus invitados, te proponemos dos ideas únicas y especiales para decorar tu mesa navideña con servilletas

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Paso a paso para doblar una servilleta y decorar la mesa navideña

Paso a paso para doblar una servilleta y decorar la mesa navideña

Al momento de decorar la mesa navideña, siempre intentamos darle un toque especial y único, no solo para sorprender a tus invitados, sino para crear un ambiente festivo y acogedor que simboliza unión, celebración y tradición.

En esta ocasión te enseñaremos a doblar las servilletas decoradas para que puedas usarlas en la mesa navideña de una manera original.

¿Cómo doblar las servilletas para decorar la mesa navideña?

Opción 1

Para esta primera idea, solo tienes que girar la servilleta de forma tal que de frente veas un rombo. A continuación, irás tomando cada una de las puntas (serán 4) y las comenzarás a doblar hacia arriba, la servilleta que sigue deberá doblarse apenas un poco menos que la anterior y así sucesivamente.

Con mucho cuidado, da vuelta la servilleta para el lado que ha quedado liso, y dobla hacia adentro las puntas de los costados. Vuelve a dar vuelta la servilleta y habrás conseguido un pinito de Navidad.

Si lo deseas, puedes dejarlo así, o volver a doblar cada una de las puntas hacia arriba para darle más cuerpo. Cada una de las puntas deberá ir introducida en la parte de arriba. A continuación te dejamos el video explicativo.

Embed - Arbol de Navidad - Como formar la servilleta para tu mesa - instrucciones

Opción 2

Para esta segunda opción, abre la servilleta y dóblala de tal forma que te quede un triángulo. Ahora comienza doblando desde abajo (la base) hacia arriba como si hicieras un abanico. Una vez que llegues a la cima, dobla la servilleta por la mitad y habrás conseguido una especie de hoja. Si lo deseas, puedes sujetarlos por abajo con una cinta o hilo, o pegarlos con plasticola.

Embed - Diy elegant Servietten falten, pliages de serviettes #craft #creative #napkin #serviettenfalttechnik

Cualquiera de estas dos ideas te ayudará a decorar tu mesa navideña de una manera especial, y además podrás sorprender a todos tus seres queridos. Te aconsejamos hacerlo con las servilletas que vienen decoradas, en lugar de las típicas blancas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar