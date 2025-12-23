3 ideas para decorar la mesa navideña con cosas "que tenés a mano"

Materiales

Una bandeja de torta

Servilleta para decoupage (opcional)

Pintura acrílica

Barniz

En este caso deberás tomar la bandeja de torta y lavarla para retirar restos de comida. A continuación tienes dos opciones: o pegas una servilleta de decoupage con motivos navideños, o pintar sobre ella con acrílico y pincel lo que quieras.

A continuación, aplica una mano de barniz y habrás conseguido un hermoso plato de sitio para decorar tu mesa navideña. Puedes añadirle todos los detalles que prefieras como moños, glitter, cintas, etc.

IDEA 2: Adornos colgantes

Materiales

Latas de conservas

Servilletas para decoupage (opcional)

Pintura acrílica

Cinta

Para esta segunda idea, toma una lata de conserva y retira ambos extremos. Aplasta y lija los bordes para que no te cortes, y a continuación pinta los mismos con color blanco.

Una vez que la mano de pintura blanca se haya secado, puedes darle otra mano de pintura de color (verde, celeste, rojo, dorado, etc). Agrega encima un detalle de servilleta de decoupage, o pinta algo con pincel.

Protege con barniz y añade una cinta o lo que prefieras para poder colgar este adorno en los lugares que prefieras de tu casa. También puedes usarlos como apoya vasos o copas.

IDEA 3: Pinitos con palitos de brochet

Materiales

Palitos de brochet

Pegamento o silicona

Base con forma de círculo

Hilo

Tira de luces navideñas o luces LED

Toma un aro o círculo de madera y comienza a pegar palitos de brochet. La idea es que abajo queden un poquito separados, pero juntos en la parte de arriba.

Introduce una tira de luces LED, y en la parte superior puedes colocar una estrella o el detalle navideño que quieras. También puedes decorar con alguna cinta o hilo sisal. La idea es que utilices objetos que tengas en casa. Podrás usar este pequeño arbolito para decorar tu mesa y sorprender a toda la familia.